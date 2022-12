Le PDG d’Amazon déclare que l’entreprise ne supprimera pas les films antisémites

NEW YORK –

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré mercredi que la société n’avait pas l’intention d’arrêter de vendre le film antisémite qui a récemment gagné en notoriété après que le gardien des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a tweeté un lien Amazon vers celui-ci.

La pression monte sur Amazon pour interrompre la vente du film, intitulé “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, depuis qu’Irving a partagé le lien vers le documentaire avec ses millions de followers sur Twitter en octobre. Le synopsis sur Amazon indique que le film “découvre la véritable identité des enfants d’Israël”.

Lors du sommet DealBook du New York Times à New York, Jassy a déclaré qu’il était difficile pour l’entreprise de déterminer quel contenu franchit la ligne où Amazon ne le met pas à la disposition des clients.

“En tant que détaillant de contenu pour des centaines de millions de clients avec de nombreux points de vue différents, nous devons autoriser l’accès à ces points de vue, même s’ils sont répréhensibles – répréhensibles et ils diffèrent de nos points de vue particuliers”, a déclaré le Times, citant Jassy. .

Il a déclaré que prendre des décisions sur le contenu à supprimer est “plus simple” dans certains cas, par exemple lorsqu’il “incite ou promeut activement la violence, ou enseigne aux gens à faire des choses comme la pédophilie”.

Des dizaines de célébrités, de personnalités publiques ainsi que des organisations juives et des réseaux ont appelé la société à retirer le film ou à ajouter un avertissement expliquant pourquoi le documentaire et le livre connexe sont problématiques.

Amazon a déclaré au journal plus tôt ce mois-ci qu’il envisagerait d’ajouter une clause de non-responsabilité sur la page principale du documentaire. Mais cela ne s’est pas produit.

La société basée à Seattle n’a pas répondu à la demande de commentaires envoyée par l’Associated Press plus tôt ce mois-ci pour savoir si elle ajouterait ou non une clause de non-responsabilité. Jassy, ​​qui est juif, a déclaré mercredi qu’Amazon avait des employés qui signalaient le contenu, mais qu’il pourrait être difficile de le mettre à l’échelle plus largement.

“La réalité est que nous avons des avis clients très étendus”, a-t-il déclaré. “Pour les livres qui suscitent beaucoup d’attention – en particulier l’attention du public – les clients font un bon travail en surveillant les autres.”

Irving a été suspendu par les Nets le 3 novembre après avoir refusé de présenter les excuses demandées par le commissaire de la NBA, Adam Silver, pour avoir publié le lien du film. Il est revenu après avoir présenté des excuses plus de deux semaines plus tard. Il a raté huit matchs.