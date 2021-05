Le PDG d’Amazon, Bezos, vend près de 2 milliards de dollars d’actions Amazon

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a vendu cette semaine pour près de 2 milliards de dollars d’actions de son entreprise, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission compilés par OpenInsider.

Bezos a vendu pour environ 684 millions de dollars d’actions d’Amazon mardi, selon les documents, après avoir déchargé des actions pour environ 1,27 milliard de dollars lundi. Cela signifie qu’il a vendu pour environ 1,95 milliard de dollars d’actions Amazon au cours des deux derniers jours.

Les transactions ont été effectuées dans le cadre d’un plan d’échange 10b5-1 préétabli, selon les documents déposés. Les représentants d’Amazon n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter la dernière vente.

Les ventes interviennent une semaine après qu’Amazon a publié ses résultats du premier trimestre, dépassant les attentes de Wall Street alors que son activité continue d’être soutenue par la montée en flèche de l’activité de commerce électronique alimentée par la pandémie.

Bezos a accéléré ses ventes d’actions ces dernières années, déchargeant auparavant près de 4,1 milliards de dollars d’actions en février dernier. Bezos a vendu pour plus de 3 milliards de dollars d’actions Amazon en novembre dernier.

Le fondateur d’Amazon avait précédemment déclaré qu’il vendrait environ 1 milliard de dollars d’actions Amazon chaque année pour financer sa société d’exploration spatiale, Blue Origin, qui continue de croître et a annoncé mercredi qu’il lancerait son premier équipage d’astronautes dans l’espace cet été. Bezos a également affecté des capitaux supplémentaires au Day One Fund, l’organisation qu’il a lancée en septembre 2018 pour fournir une éducation dans les communautés à faible revenu et lutter contre le sans-abrisme. En novembre dernier, le fonds a octroyé 98,5 millions de dollars en subventions à 32 groupes.

Ces initiatives devraient devenir une priorité pour Bezos une fois qu’il quittera ses fonctions au troisième trimestre. Bezos passera la barre au PDG d’AWS Andy Jassy et assumera le rôle de président exécutif du conseil d’administration d’Amazon.