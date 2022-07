Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​rompt avec Bezos Way

“Il était très curieux”, a déclaré M. Kaine, qui a rencontré M. Jassy au Capitole en septembre et lui a parlé par téléphone le mois dernier. M. Jassy a fait preuve de diplomatie plutôt que de “vous renverser” par “la force de la personnalité”, a déclaré M. Kaine, et s’est préparé en connaissant les missions du comité du législateur.

Depuis qu’il est devenu directeur général d’Amazon en juillet dernier, M. Jassy, ​​54 ans, s’est rendu à Washington au moins trois fois pour traverser Capitol Hill et visiter la Maison Blanche. En septembre, il a rencontré Ron Klain, chef de cabinet du président Biden. Il a appelé le sénateur Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate, à faire pression contre la législation antitrust et s’est entretenu avec le sénateur Tim Kaine, un démocrate de Virginie, du nouveau campus d’entreprise d’Amazon dans l’État.

Les actions de M. Jassy à Washington sont le signe qu’une nouvelle ère se dessine chez Amazon. Le dirigeant, qui a rejoint l’entreprise en 1997 et a construit son activité de cloud computing Amazon Web Services, a suivi les traces de M. Bezos pendant des années et a été considéré comme l’un de ses plus proches lieutenants. La succession de l’année dernière a été largement considérée comme une continuation de la culture et des méthodes de M. Bezos.

Mais M. Jassy a tranquillement mis sa propre empreinte sur Amazon, apportant plus de changements que ne le prévoyaient de nombreux initiés et observateurs de l’entreprise.

Il a approfondi les éléments clés de l’entreprise que M. Bezos a transmis aux députés, en particulier les opérations logistiques. Il a admis qu’Amazon avait surdimensionné et avait besoin de réduire ses coûts, de fermer ses librairies physiques et de geler certains plans d’expansion d’entrepôts. Il a entamé une refonte tumultueuse du leadership. Et s’il a réitéré l’opposition de l’entreprise aux syndicats, il a également adopté un ton plus conciliant avec les 1,6 million d’employés d’Amazon.

La différence la plus frappante avec M. Bezos est peut-être l’approche beaucoup plus pratique du nouveau directeur général face aux défis réglementaires et politiques à Washington.

M. Jassy s’est davantage engagé dans l’examen du rôle plus large d’Amazon en tant qu’employeur et dans la société, au-delà du service aux clients, a déclaré Matt McIlwain, associé directeur du Madrona Venture Group de Seattle, qui a été l’un des premiers investisseurs dans l’entreprise.