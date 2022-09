Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​n’accepte toujours pas la victoire du syndicat de Staten Island

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​ne semble pas disposé à accepter le résultat de l’élection syndicale historique à Staten Island qui a marqué la première victoire d’un syndicat dans un entrepôt d’Amazon aux États-Unis.

Dans une interview sur scène lors de la Code Conference à Beverly Hills, en Californie, mercredi, Jassy a revendiqué des “irrégularités très inquiétantes” dans le vote des travailleurs de l’entrepôt JFK8 à New York, et a fait allusion à une bataille prolongée avec le National Labor Relations Board. (NLRB), qui a supervisé l’élection. Amazon avait en effet contesté la victoire du syndicat, alléguant plus de 20 problèmes liés au comportement du syndicat, notamment le harcèlement des électeurs et la manière dont le NLRB a organisé et organisé les élections. Mais un responsable du NLRB qui a supervisé l’audience d’objection a récemment recommandé que toutes les objections d’Amazon soient rejetées et que la victoire de l’Amazon Labour Union soit certifiée. Les commentaires de Jassy mercredi suggèrent qu’Amazon continuera à lutter contre le NLRB sur la question.

“Je pense que cela va prendre beaucoup de temps à jouer parce que je pense qu’il est peu probable que le NLRB va [rule] contre eux-mêmes », a déclaré Jassy mercredi.

Amazon a jusqu’au 16 septembre pour déposer des exceptions au rapport. D’après les commentaires de Jassy, ​​il semble probable que le géant de la technologie le fera. Même lorsque le NLRB certifie finalement l’élection, la lutte syndicale n’est pas terminée. Le droit du travail américain n’oblige pas Amazon à conclure un accord avec le syndicat, mais seulement à négocier “de bonne foi”. Les commentaires de Jassy mercredi suggèrent que la société est très loin de se livrer à de tels actes. Dans un souffle, Jassy a déclaré que la syndicalisation n’est «pas notre choix» et quelque chose que «les employés décideront»; dans un autre, il semblait ne pas vouloir accepter ce que la majorité des ouvriers de l’entrepôt de Staten Island avaient décidé.

Jassy, ​​comme il l’a fait dans le passé, a évoqué les salaires et les avantages sociaux de l’entreprise – le salaire moyen de départ des travailleurs d’Amazon est désormais supérieur à 18 dollars de l’heure – comme l’une des principales raisons pour lesquelles les 1 million de travailleurs américains de l’entreprise n’ont pas besoin de syndicat. représentation. Il s’est moqué de la suggestion de ne payer que 25 dollars de l’heure à son personnel, affirmant qu’Amazon devait gérer une entreprise durable et arguant essentiellement que l’entreprise ne serait pas en mesure de se le permettre.

“Il y a une limite à l’économie que vous pouvez payer et avoir une entreprise qui peut être rentable”, a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, les employés des entrepôts d’Amazon dans d’autres endroits comme la Caroline du Nord et Albany, New York, s’organisent également dans le but de former ou de rejoindre un syndicat. Le syndicat Teamsters fait également de la syndicalisation des travailleurs d’Amazon l’une de ses principales priorités.

Jassy, ​​un vétéran de 25 ans de l’entreprise qui dirigeait auparavant Amazon Web Services, a hérité du rôle de PDG de Jeff Bezos en juillet 2021, l’entreprise étant apparemment à un point d’inflexion. Les clients achetaient sur Amazon et regardaient son service de streaming vidéo en nombre record. Mais sa place de longue date en tant que l’une des entreprises préférées de la technologie était en danger alors que les critiques montaient de la part de certains politiciens, groupes de travailleurs et même de certains de ses propres employés.

Depuis plus d’un an, les défis de l’entreprise n’ont fait qu’augmenter. La croissance des ventes d’Amazon a considérablement ralenti, car de plus en plus de personnes ont repris leurs achats et dépensé de l’argent pour des activités dans le monde physique, laissant le géant du commerce électronique avec trop de travailleurs et trop d’espace d’entrepôt. En conséquence, Jassy a supervisé une réduction drastique du réseau d’entreposage de l’entreprise, suspendant ou annulant des projets de développement d’entrepôts totalisant des dizaines de millions de pieds carrés.

Amazon s’est également battu pour tenir les politiciens et les régulateurs à l’écart à Washington, DC, Jassy lui-même se rendant dans la capitale nationale pour défendre en personne la cause de son entreprise. Amazon a dépensé beaucoup pour lutter contre un projet de loi du Sénat parrainé par la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) qui donnerait aux régulateurs le pouvoir de poursuivre des géants de la technologie comme Amazon pour des pratiques commerciales qui favorisent leurs propres produits et services par rapport à ceux de tiers qui font des affaires sur leurs plateformes ou qui utilisent des données non publiques de leurs propres utilisateurs pour bénéficier de leurs propres services. Mais le projet de loi n’a pas encore reçu un vote complet du Sénat, le temps presse avant les élections de mi-mandat. La Federal Trade Commission enquête également sur Amazon depuis 2019, mais n’a pas encore confirmé d’enquête ni intenté de poursuite contre l’entreprise.