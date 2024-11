Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​fait allusion à une Alexa « agent »

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a fait allusion jeudi à une version améliorée et « agentique » de l’assistant Alexa de l’entreprise, qui pourrait prendre des mesures au nom d’un utilisateur.

« Je pense que la prochaine génération de ces assistants et applications d’IA générative sera plus efficace non seulement pour répondre aux questions et résumer, indexer et agréger les données, mais aussi pour prendre des mesures », a-t-il déclaré lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre 2024 d’Amazon. « Et vous pouvez imaginer que nous sommes plutôt bons dans ce domaine avec Alexa. »

Jassy a ajouté qu’Amazon continue de « réarchitecturer le cerveau » d’Alexa avec « un nouvel ensemble de modèles de base » que la société prévoit de révéler « dans un avenir proche ».

Amazon, qui a annoncé pour la première fois qu’il réorganiserait Alexa avec des technologies d’IA générative en 2023, serait remplacer ses propres modèles alimentés par Alexa avec ceux d’Anthropic après avoir rencontré des défis techniques. (Amazon est un investisseur majeur dans Anthropic.) À un moment donné lors de la refonte d’Alexa, l’inédit, mis à niveau L’assistant aurait eu du mal à allumer les lumières intelligentes et aurait mis jusqu’à six secondes pour répondre aux requêtes.

La nouvelle Alexa, nommée en interne « Remarkable Alexa », coûterait entre 5 et 10 $ par mois, proposée parallèlement à un forfait gratuit moins performant. Certains rapports indiquaient qu’il arriverait en octobre, mais il semble qu’il souffre de retards.

Bien qu’elle soit présente dans plus d’un demi-milliard d’appareils dans le monde, Alexa n’a pas contribué de manière significative aux résultats d’Amazon. L’entreprise a perdu des dizaines de milliards de dollars dans son activité d’appareils depuis 2017, selon au Wall Street Journal.