Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​déclare que les licenciements se poursuivront l’année prochaine

Amazone continuera de licencier des employés au cours de l’année à venir, le PDG Andy Jassy écrit dans une note aux travailleurs jeudi.

Cette semaine, l’entreprise a commencé à informer les employés de certaines divisions, y compris les appareils et les services, qu’ils étaient licenciés. Il a également offert à certains employés la possibilité de prendre un rachat volontaire comme moyen de réduire les effectifs en plus des licenciements.

Amazon vise à licencier environ 10 000 employés, bien que le nombre total de travailleurs concernés reste fluide, a précédemment déclaré à CNBC une personne proche du dossier. Les coupes sont effectuées alors qu’Amazon compte sur une économie qui se détériore, ralentit la croissance dans certaines divisions et ses effectifs ont explosé pendant la pandémie.

Jassy a déclaré que les licenciements s’étendraient jusqu’en 2023, car l’entreprise est toujours au milieu de son processus de planification opérationnelle annuelle, et les chefs d’entreprise déterminent toujours la nécessité de nouvelles suppressions d’emplois.

Il y a deux semaines, Beth a partagé que l’équipe S et moi avons décidé de suspendre les nouvelles embauches supplémentaires dans notre effectif d’entreprise. Aujourd’hui, je veux partager quelques informations sur les éliminations de rôles. Nous sommes au milieu de notre examen annuel de la planification opérationnelle où nous examinons chacune de nos activités et prenons des décisions sur ce que nous pensons devoir changer. Les dirigeants de l’entreprise travaillent avec leurs équipes et examinent leurs effectifs, les investissements qu’ils souhaitent faire à l’avenir et donnent la priorité à ce qui compte le plus pour les clients et la santé à long terme de nos entreprises. L’examen de cette année est plus difficile en raison du fait que l’économie reste dans une situation difficile et que nous avons embauché rapidement ces dernières années.

Hier, nous avons communiqué la décision difficile de supprimer un certain nombre de postes dans nos activités Appareils et Livres, et avons également annoncé une offre de réduction volontaire pour certains employés de notre organisation People, Experience, and Technology (PXT). Notre processus de planification annuelle s’étend jusqu’à la nouvelle année, ce qui signifie qu’il y aura d’autres réductions de rôles à mesure que les dirigeants continueront de faire des ajustements. Ces décisions seront partagées avec les employés et les organisations concernés au début de 2023. Nous n’avons pas encore déterminé exactement combien d’autres rôles seront touchés (nous savons qu’il y aura des réductions dans nos magasins et nos organisations PXT), mais chaque dirigeant communiquera à leurs équipes respectives lorsque nous aurons les détails cloués. Et, comme cela a été le cas cette semaine, nous donnerons la priorité à la communication directe avec les employés concernés avant de faire de larges annonces publiques ou internes.

J’occupe ce poste depuis environ un an et demi, et sans aucun doute, c’est la décision la plus difficile que nous ayons prise pendant cette période (et nous avons dû faire des appels très difficiles au cours du passé quelques années, en particulier au cœur de la pandémie). Ce n’est pas perdu pour moi ou pour l’un des dirigeants qui prennent ces décisions que ce ne sont pas seulement des rôles que nous éliminons, mais plutôt des personnes avec des émotions, des ambitions et des responsabilités dont la vie sera affectée. Nous travaillons pour soutenir ceux qui sont touchés et essayons de les aider à trouver de nouveaux rôles dans les équipes qui ont un besoin ; et dans les cas où cela n’est pas possible, nous proposons des packages comprenant une indemnité de départ, des prestations d’assurance maladie transitoires et une aide au placement externe.

Amazon a résisté à l’incertitude et aux économies difficiles dans le passé, et nous continuerons de le faire. Nous avons de grandes opportunités à venir, à la fois dans nos activités plus établies comme les magasins, la publicité et AWS, mais aussi dans nos nouvelles initiatives sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années et que nous poursuivons avec conviction (par exemple, Prime Video, Alexa, Kuiper, Zoox et Santé). La clé sera de faire ce qu’Amazon fait le mieux – être obsédé par les clients et inventer sans relâche en leur nom – et si nous le faisons, nous devrions tous être très optimistes quant à l’avenir d’Amazon. Je sais que je le suis.

Je tiens à remercier chacun de vous pour vos contributions continues pendant cette période difficile et alors que nous nous préparons à livrer les clients pendant la saison de magasinage chargée.

Merci,

Andy