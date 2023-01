Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​confirme que l’entreprise supprimera plus de 18 000 emplois

Amazone a déclaré mercredi qu’il supprimerait plus de 18 000 emplois, un nombre supérieur à celui que le détaillant en ligne avait initialement annoncé qu’il supprimerait l’année dernière.

Le le journal Wall Street a rendu compte des réductions plus tôt, ce qui, selon Amazon, a anticipé son annonce prévue.

“Nous attendons généralement pour communiquer sur ces résultats jusqu’à ce que nous puissions parler avec les personnes directement touchées”, a écrit le PDG Andy Jassy dans une note aux employés que l’entreprise publié sur son blog. “Cependant, comme l’un de nos coéquipiers a divulgué cette information à l’extérieur, nous avons décidé qu’il valait mieux partager cette nouvelle plus tôt afin que vous puissiez entendre les détails directement de ma part.”

Les entreprises technologiques reprennent en 2023 là où elles se sont arrêtées l’année dernière, se préparant à un ralentissement économique prolongé. Force de vente a annoncé mercredi qu’il réduirait ses effectifs de 10 %, ce qui toucherait plus de 7 000 employés. Amazon et Salesforce ont admis avoir embauché trop rapidement pendant la pandémie.

Amazon spécifiquement reconnu qu’il avait ajouté des travailleurs trop rapidement dans les entrepôts alors que les consommateurs passaient aux commandes en ligne. L’entreprise employait 1,54 million de personnes à la fin de troisième quart.

En novembre, Jassy a déclaré qu’Amazon éliminerait des rôles, y compris dans ses magasins physiques et dans ses divisions d’appareils et de livres. CNBC a rapporté à l’époque qu’Amazon cherchait à licencier environ 10 000 de ses employés. Maintenant, le nombre est plus élevé.

“Amazon a résisté à des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire”, a écrit Jassy. “Ces changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide ; cependant, je suis également optimiste sur le fait que nous serons inventifs, ingénieux et décousus en cette période où nous n’embauchons pas massivement et n’éliminons pas certains rôles. .”

Amazon prévoit d’informer les employés qui perdront leur emploi à partir du 18 janvier, a écrit Jassy, ​​notant que la plupart des réductions concerneront les magasins et les groupes People, Experience, and Technology (PXT).

