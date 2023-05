Alphabet Le PDG Sundar Pichai s’est engagé à un « pacte d’IA » et a discuté de la désinformation autour des élections et de la guerre russe en Ukraine lors de réunions avec de hauts responsables de l’Union européenne mercredi.

Lors d’une réunion avec Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, Pichai a déclaré que Google, propriété d’Alphabet, collaborerait avec d’autres entreprises sur l’autorégulation afin de garantir que les produits et services d’IA soient développés de manière responsable.

« Nous avons convenu avec le PDG de Google @SundarPichai de travailler avec tous les principaux acteurs européens et non européens de l’#IA pour déjà développer un « Pacte sur l’IA » sur une base volontaire avant la date limite légale du règlement sur l’IA », a déclaré Breton dans un tweet mercredi. après-midi.

« Nous attendons de la technologie en Europe qu’elle respecte toutes nos règles, en matière de protection des données, de sécurité en ligne et d’intelligence artificielle. En Europe, ce n’est pas choisir. Je suis heureux que @SundarPihai le reconnaisse et qu’il s’engage à respecter toutes les règles de l’UE. »

Le développement fait allusion à la façon dont les principaux patrons de la technologie cherchent à apaiser les politiciens et à devancer les réglementations imminentes. Plus tôt ce mois-ci, le Parlement européen a donné son feu vert à un ensemble de règles révolutionnaires pour l’IA, y compris des dispositions visant à garantir que les données de formation pour des outils tels que ChatGPT ne violent pas les lois sur le droit d’auteur.

Les règles visent à adopter une approche basée sur les risques pour réglementer l’IA, en plaçant les applications de la technologie jugées « à haut risque », telles que la reconnaissance faciale, sous une interdiction et en appliquant des restrictions de transparence strictes pour les applications qui présentent un risque limité.

Les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par certains des risques liés à l’IA, les leaders de l’industrie technologique, les politiciens et les universitaires ayant sonné l’alarme sur les avancées récentes de nouvelles formes de technologie telles que l’IA générative et les grands modèles de langage qui les alimentent.

Ces outils permettent aux utilisateurs de générer de nouveaux contenus – comme un poème dans le style de William Wordsworth ou un essai sous une forme raffinée – en leur donnant simplement des invites sur ce qu’il faut faire.

Ils ont soulevé des inquiétudes notamment en raison du potentiel de perturbation du marché du travail et de leur capacité à produire de la désinformation.

ChatGPT, l’outil d’IA générative le plus populaire, a rassemblé plus de 100 millions d’utilisateurs depuis son lancement en novembre. Google a lancé Google Bard, son alternative à ChatGPT, en mars, et a dévoilé un nouveau modèle de langage avancé connu sous le nom de PaLM 2 plus tôt ce mois-ci.

Lors d’une réunion séparée avec Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, Pichai s’est engagé à garantir que ses produits d’IA sont développés dans un souci de sécurité.

Pichai et Jourova « ont convenu que l’IA pourrait avoir un impact sur les outils de désinformation, et que tout le monde devrait être préparé à une nouvelle vague de menaces générées par l’IA », selon une lecture de la réunion qui a été partagée avec CNBC.

« Une partie des efforts pourrait être consacrée au marquage ou à la transparence du contenu généré par l’IA. M. Pichai a souligné que les modèles d’IA de Google incluent déjà des garanties et que l’entreprise continue d’investir dans cet espace pour assurer un déploiement sûr des nouveaux produits.