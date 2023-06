Le PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, explique pourquoi il démissionne dans une note de service

Zhang a déclaré que la décision de démissionner faisait partie de son propre plan.

Les intentions de Zhang de se concentrer uniquement sur le cloud maintenant ont pris plusieurs années. Dans une interview avec CNBC en 2018, Zhang a déclaré que le cloud computing serait l' »activité principale » de l’entreprise à l’avenir, soulignant son optimisme concernant la technologie.

Mon ami Aliren,

Depuis que je suis devenu PDG du groupe Alibaba en mai 2015, j’ai pris l’habitude d’envoyer plusieurs lettres à tout le monde chaque année. Comme bon nombre d’entre vous s’y attendent lorsqu’ils reçoivent une telle lettre, cela signale souvent un changement organisationnel important. Aujourd’hui ne fait pas exception. Cette fois, cependant, la nouvelle que je partage implique un changement personnel important.

Je suis heureux d’annoncer que notre transformation organisationnelle vers le modèle « 1+6+N » progresse comme prévu depuis que nous avons fait l’annonce. Lors de notre dernière annonce de résultats, nous avons présenté le conseil d’administration de chacun des six principaux groupes d’activités, et ces entités sont désormais toutes pleinement opérationnelles. Nous avons également annoncé des plans pour une série de transactions importantes, qui incluent la scission complète de Cloud Intelligence Group et sa cotation en tant que société indépendante, des introductions en bourse pour Cainiao Smart Logistics et Freshippo, et une levée de capitaux externe pour AIDC. Alibaba aura une toute nouvelle perspective pour l’avenir.

Comme tout le monde le sait bien, le développement de technologies de base telles que le cloud computing, le big data et l’intelligence artificielle conduira à une transformation considérable de notre société et revêt une importance stratégique de la plus haute importance. Cloud Intelligence Group avance maintenant à toute vitesse sur ses plans de spin-off et nous approchons d’une étape cruciale du processus, c’est donc le bon moment pour moi de consacrer toute mon attention et mon temps à l’entreprise. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, nous avons également besoin d’une séparation claire entre le conseil d’administration et l’équipe de direction alors que Cloud Intelligence Group s’engage sur la voie de devenir une société publique indépendante. Il serait inapproprié pour moi de continuer à être président et chef de la direction des deux sociétés en même temps pendant le processus de scission. Par conséquent, le conseil d’administration d’Alibaba a discuté et accepté mon plan de transition du rôle de président-directeur général d’Alibaba Group pour me concentrer exclusivement sur mon rôle de président-directeur général de Cloud Intelligence Group, à compter du 10 septembre 2023. À son tour, l’Alibaba conseil d’administration a nommé Joseph C. Tsai pour me succéder en tant que président et Eddie Yongming Wu pour me succéder en tant que directeur général. En tant que co-fondateurs et partenaires de l’entreprise, Joe et Eddie ont apporté une contribution significative au développement de l’entreprise et possèdent une richesse d’expérience inestimable. Je suis convaincu que leur leadership guidera Alibaba vers de nouveaux sommets.

Ce changement signifie une nouvelle phase et un nouveau voyage, non seulement pour l’entreprise mais aussi pour moi personnellement. Le temps passe vite et cette année marque ma 16e année au sein du groupe Alibaba. Ma nomination en tant que PDG et président du groupe Alibaba était au-delà de mon imagination. Pouvoir me consacrer pleinement aux rôles aussi longtemps que j’en ai est vraiment dû à la confiance, au soutien, aux encouragements et à la patience que j’ai reçus de tout le monde. Pour cela, je suis à jamais profondément reconnaissant. En raison des opportunités historiques qui ont émergé grâce au progrès social et au développement du marché au cours des 16 dernières années, j’ai eu le privilège d’être témoin de la croissance rapide d’Alibaba et j’ai participé aux côtés de tout le monde à tant de réalisations du début à la maturation qui ont eu un impact sur la vie quotidienne des gens, permis la transformation numérique des entreprises et apporté des contributions positives à la société. Ensemble, nous avons relevé les défis posés par la pandémie et surmonté les incertitudes de l’environnement macroéconomique au cours des trois dernières années. À travers la prospérité et l’adversité, nous sommes devenus plus forts, avons partagé des expériences inoubliables et avons persévéré ensemble. Je suis reconnaissant pour les amitiés et les liens forgés au cours de ce voyage qui est plus précieux et significatif pour moi qu’autre chose.

Au cours des 24 dernières années, nous nous sommes réinventés à plusieurs reprises. Aujourd’hui, nous nous tenons tous ensemble à un nouveau point de départ, espérant débloquer une nouvelle croissance grâce à l’auto-transformation. Je sais que tout le monde continuera à soutenir Joe, Eddie et la nouvelle équipe de direction. J’espère que chacun trouvera le meilleur chemin et la meilleure plate-forme pour lui-même. Votre épanouissement profitera à la société et à l’entreprise, mais plus important, espérons-le, vous aidera à découvrir comment être la meilleure version de vous-même. L’équipe de Cloud Intelligence Group et moi-même sommes également sur une toute nouvelle scène, et nous tirerons parti de la puissance des nouvelles technologies dans le cloud computing, le big data et l’intelligence artificielle pour servir la transformation numérique des entreprises de toutes tailles et industries et capturer le potentiel énorme apporté par l’IA. Je suis incroyablement impatient et excité.

Mes amis, le paysage peut évoluer, mais les montagnes restent et les rivières continueront de couler. Commençons un nouveau chapitre. Quand nous nous reverrons, puissions-nous tous être insouciants !

Daniel Zhang

Président-directeur général du groupe Alibaba

PDG d’Alibaba Cloud Intelligence Group

2023.6.20