Le PDG d’Airbus déclare qu’il y a “des inquiétudes du côté de la sécurité” alors que les voyages aériens intérieurs en Russie décollent

Avions à réaction civils Airbus A320 d’Aeroflot Russian Airlines à l’aéroport international de Moscou-Sheremetyevo. (Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Le PDG d’Airbus s’est dit préoccupé par le fait que les compagnies aériennes russes volent sans maintenance requise.

Les sanctions contre la Russie à la suite de la guerre en Ukraine ont empêché Airbus de desservir les avions russes.

Les voyages aériens russes ont récupéré 85 % de leur capacité pré-pandémique, selon OAG, un fournisseur de données.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Le PDG d’Airbus a mis en garde contre les problèmes de sécurité concernant les compagnies aériennes russes volant sans maintenance ni pièces de rechange nécessaires – car les sanctions empêchent le géant français de l’aviation d’entretenir ses avions.

“Nous sommes inquiets pour les conditions de maintenance car en réalité les avions volent beaucoup”, a déclaré Guillaume Faury, PDG d’Airbus, lors d’un appel aux médias vendredi, après que la société a publié ses résultats du troisième trimestre. Airbus a confirmé séparément les commentaires dans un e-mail à Insider.

La Russie a tout levé restrictions de voyage liées à la pandémie le 1er juillet, et les compagnies aériennes russes opèrent à environ 85% de la capacité de 2019 cette saison d’hiver, selon les données publiées le 25 octobre par BVG, un fournisseur mondial de données sur les voyages. C’est même si de nombreux pays dans le monde – tels que ceux de la Union européenne et Canada – ont interdit Avion russe de leur espace aérien, ce qui signifie que la plupart des vols russes effectuent des vols intérieurs.

“A cause des sanctions, nous ne pouvons pas vraiment surveiller et soutenir comme nous le faisons avec nos clients en temps normal. Et c’est quelque chose qui crée en effet des inquiétudes du côté de la sécurité”, a déclaré Faury lors de l’appel. “Maintenant, nous ne pouvons pas y faire grand-chose.”

En raison des sanctions contre la Russie, importations dans le pays – en particulier ceux des aéronefs et leurs pièces de rechange – se sont effondrés, créant un énorme problème pour le pays, qui dépend fortement des importations de technologies.

Cependant, Moscou prend des mesures pour contrer les sanctions, la société de technologie publique Rostec racontant Reuter en septembre, il vise la production de 1 000 avions de ligne d’ici 2030, en utilisant des pièces fabriquées localement, afin de réduire la dépendance à la technologie occidentale. Avant le début de la guerre en Ukraine, les avions achetés aux géants occidentaux Boeing et Airbus transportaient 95 % du trafic passagers russe, selon Reuters.

Rostec – un conglomérat impliqué dans l’ingénierie et la défense – a déclaré qu’il visait à remplacer les pièces importées par des pièces locales, mais la douleur des pénuries se fait déjà sentir.

Transporteur public russe Aeroflot a commencé à retirer les pièces de rechange des avions en état de marche en raison des pénuries d’approvisionnement induites par les sanctions, Reuter rapporté en août.