Le PDG d’Airbnb sur le ralentissement technologique : “C’est comme si nous étions tous dans une boîte de nuit et que les lumières venaient de s’allumer”

CNN

—



Après des années de croissance apparemment imparable, l’industrie technologique est maintenant confrontée à la “réalité ultime” alors qu’elle est confrontée à une incertitude économique plus large et à des vagues de licenciements, a déclaré jeudi à CNN le PDG d’Airbnb, Brian Chesky.

“C’est comme si nous étions tous dans une boîte de nuit et que les lumières venaient de s’allumer”, a déclaré Chesky dans une interview sur “CNN This Morning”. Après une période “d’exubérance et d’euphorie”, a-t-il ajouté, “maintenant, nous devons tous, genre, regarder attentivement les choses”.

Ses remarques interviennent à un moment difficile pour l’industrie technologique. La société mère de Facebook, Meta, a déclaré la semaine dernière qu’elle supprimait 11 000 emplois après avoir presque doublé son personnel pendant la pandémie. Amazon a confirmé cette semaine que des licenciements avaient commencé dans ses effectifs, des rapports indiquant qu’il prévoyait de supprimer 10 000 postes. Et Twitter a récemment supprimé environ 50% de son personnel alors que le nouveau propriétaire Elon Musk se précipite pour renforcer ses résultats.

Airbnb peut être une exception. Chesky a déclaré que l’entreprise ne subissait pas de licenciements pour le moment et qu’en fait, elle embauchait. Mais cela est dû en grande partie au fait que l’entreprise a réduit de 25 % son personnel au début de la pandémie, car l’industrie du voyage a été encombrée, et a perdu plus d’employés par attrition par la suite.

“Il y a deux ans et demi, nous avons perdu 80% de notre activité en huit semaines”, a déclaré Chesky. “Les gens prédisaient que nous ferions faillite.”

“Nous nous sommes juste accroupis”, a-t-il ajouté. “Nous avons reconstruit l’entreprise à partir de zéro, et nous sommes restés vraiment maigres.” Maintenant, a déclaré Chesky, “nous appuyons sur l’accélérateur, nous ne freinons pas.”

Alors que le bilan d’une grande partie de la Silicon Valley est douloureux, Chesky a semblé suggérer qu’une réévaluation plus sobre de l’industrie pourrait également offrir au secteur de la technologie l’occasion de repenser sa place dans la société, après des années de critiques sur l’impact que ses produits peuvent avoir. sur les gens.

“Je pense que la Silicon Valley a fait tellement de choses incroyables pour le monde, mais nous devons faire attention à fétichiser les nouvelles technologies, comme si la nouvelle technologie allait résoudre tous les problèmes créés par la dernière technologie”, a déclaré Chesky. « Nous avons besoin de plus de diversité dans la Silicon Valley, mais cette diversité ne doit pas être uniquement démographique. Nous avons besoin d’artistes, d’humanistes dans cette industrie.