Le PDG d’AirAsia critiqué pour un message montrant un massage seins nus lors d’une réunion

Le patron de la compagnie aérienne à bas prix AirAsia a supprimé une publication sur les réseaux sociaux le montrant apparemment en train de prendre une réunion d’affaires seins nus et de recevoir un massage, après que cela ait suscité de vives critiques.

Tony Fernandes a écrit lundi dans un article sur LinkedIn accompagnant la photo : « Je dois aimer la culture indonésienne et AirAsia que je peux [sic] faites-vous masser et organisez une réunion de direction.

Il a dit que le massage avait été suggéré par un collègue.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à critiquer cette publication, beaucoup affirmant qu’elle mettrait les employés mal à l’aise et qu’elle était tout à fait inappropriée. Certains ont exprimé leur perplexité à l’idée qu’il le partage publiquement, tandis que d’autres ont déclaré que cela montrait un manque de contrôle des relations publiques.

« Tellement peu professionnel et irrespectueux », a écrit un utilisateur de la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Fernandes est directeur général de Capital A Berhad, basé en Malaisie, le groupe basé en Malaisie derrière AirAsia et d’autres marques. Il a racheté au gouvernement malaisien en 2001 ce qui était alors une compagnie aérienne à bas prix en difficulté et en a depuis fait un acteur régional majeur desservant plus de 150 destinations dans 25 pays.

Ses autres projets incluent le fait d’être l’actionnaire majoritaire du Queens Park Rangers Football Club et de fonder l’équipe de Formule 1 Caterham.

Il est un utilisateur fréquent des médias sociaux et, depuis la fureur, a publié deux fois de plus sur LinkedIn, sans faire référence à la publication de massage.

« Je ne suis pas étranger à la crise et je crois qu’elle ne peut que vous rendre plus fort et plus sage. Et vous savez qui sont vos amis et vos partisans et qui serait le premier à jeter la pierre », a-t-il écrit mercredi sur LinkedIn.

CNBC a contacté AirAsia et Fernandes pour commentaires.