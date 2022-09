Le PDG d’AIMCo déclare que les dirigeants qui forcent les employés à retourner au bureau sont “sourds”

CALGARY –

Le PDG de l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada n’a pas mâché ses mots mercredi en parlant de la récente pression de certains chefs d’entreprise pour ordonner aux employés de retourner au bureau à temps plein.

“Je suis franchement étonné de voir combien de PDG masculins blancs et sourds disent:” Vous devez revenir au bureau “. Je pense qu’ils demandent des bagarres avec leurs employés », a déclaré Evan Siddall, chef de l’Alberta Investment Management Corp. (AIMCo) et ancien PDG de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

“Je pense qu’il y a eu un changement relativement permanent.”

Siddall a fait ces commentaires mercredi lors d’une entrevue à Calgary, où il assistait à l’inauguration du nouveau bureau d’AIMCo dans cette ville.

AIMCo – qui est responsable des investissements des fonds de pension, de dotation et du gouvernement en Alberta, avec 163,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin de l’année dernière – compte environ 600 employés répartis dans des bureaux à Edmonton, Calgary, Toronto, Londres, Royaume-Uni , et Luxembourg.

Depuis la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, ces employés ont pu décider au sein de leurs équipes individuelles à quelle fréquence ils souhaitent se rendre dans le bureau physique – l’entreprise suggérant que deux jours par semaine soient le “point de départ” de cette conversation. , mais pas de règles fermes à cet effet.

“Notre philosophie chez AIMCo est que nous sommes tous des adultes”, a déclaré Siddall. “Où vous faites ce travail n’a pas d’importance. Il y a des orthodoxies autour de la culture, où les gens disent : « vous ne pouvez préserver une culture que si les gens sont au bureau à plein temps ». Je ne suis tout simplement pas d’accord avec ça.

Pour les cols blancs et les employeurs du Canada, la pandémie a été une expérience de plusieurs années de travail flexible et à distance.

Ce mois de septembre a opposé certains patrons et travailleurs les uns aux autres avec une nouvelle poussée de certaines entreprises pour réintégrer les employés dans les immeubles de bureaux.

Et au lieu des directives de retour volontaire au bureau qui étaient une caractéristique des points précédents de la pandémie, de nombreux employeurs imposent désormais la présence au bureau par le biais de politiques d’entreprise.

Ces politiques n’ont pas de sens à un moment où les entreprises sont toujours aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre persistantes, des taux de roulement élevés et le phénomène dont on parle beaucoup de «démission silencieuse», a déclaré Siddall.

“Soit dit en passant, notre chiffre d’affaires – il est plus élevé qu’il ne l’a été à cause de COVID – mais nous surpassons nos pairs parce que nous avons une offre différente pour les employés. Et donc ils restent”, a-t-il déclaré.

“Nous pensons que cela a fait de nous un employeur de choix en fait, et cela nous a permis de recruter des personnes formidables que nous n’aurions pas pu recruter autrement.”

Siddall a déclaré qu’il était parfaitement conscient que différents groupes démographiques ont des besoins et des préférences différents quant à l’endroit où ils effectuent leur travail. Les populations immigrantes et culturellement diverses, par exemple, ont plus tendance à avoir des membres âgés de la famille qui vieillissent chez eux, tandis que les jeunes familles font face à des défis particuliers liés à la garde des enfants.

“Les grandes unités familiales, ou si vous avez des parents vieillissants ou de jeunes enfants … c’est un style de vie différent, et maintenant nous pouvons accueillir ces personnes et élargir notre vivier de talents”, a-t-il déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.