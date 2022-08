Le PDG d’AGCO dit qu’il s’attend à ce que la pénurie de céréales dure jusqu’à l’année prochaine

Les pénuries mondiales de céréales dureront probablement jusqu’à la fin de cette année et jusqu’à l’année prochaine, a déclaré lundi le PDG d’AGCO Corp, Eric Hansotia, à Jim Cramer de CNBC.

“Il n’y a tout simplement pas assez de céréales dans le monde, et il n’y en aura pas pour le reste de cette année et probablement même l’année prochaine. Nous devons avoir une récolte formidable cette année et l’année prochaine juste pour combler cet écart sur l’écart céréalier. “, a déclaré Hansotia dans une interview sur” Mad Money “.

Le directeur général a déclaré que le constructeur de machines agricoles disposait de la plus grande banque de commandes de son histoire, en hausse de 30 % par rapport à l’année dernière en Europe et de 20 % aux États-Unis.

L’écart entre l’offre et la demande de l’industrie découle du même rebond mondial de la demande de produits et de services après le pic de la pandémie de Covid. Les fournisseurs n’ont pas été en mesure de répondre à la demande en raison des fermetures, selon Hansotia.

La pression de la guerre russo-ukrainienne sur l’approvisionnement mondial en céréales complique les choses. Cependant, un navire a quitté l’Ukraine pour le Liban lundi, marquant le premier passage d’un navire transportant du grain ukrainien à travers la mer Noire dominée par la marine russe depuis le début de la guerre, selon Reuters.

Hansotia a ajouté que bien qu’AGCO constate un certain soulagement au second semestre, des défis subsistent.

“Il y a des puces à semi-conducteurs dans pratiquement tout ce que nous construisons. Et c’est donc probablement notre plus grand défi qui nous reste”, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, l’entreprise s’attend à une croissance de 30 % cette année dans son activité d’agriculture de précision, les agriculteurs cherchant à innover.

“Les agriculteurs n’ont jamais été soumis à autant de pression pour produire plus, et pourtant leurs coûts d’intrants sont en hausse, ils veulent donc faire avec moins d’intrants… la seule façon de résoudre cette équation est l’agriculture de précision et la technologie”, a déclaré Hansotia.

