Le PDG d’Agco affirme que l’inflation alimentaire est là pour rester

PDG Eric Hansotia du fabricant de machines agricoles Agco a déclaré vendredi à Jim Cramer de CNBC que les prix élevés des céréales – et le coût élevé des aliments – persisteront, même si l’invasion de l’Ukraine par la Russie se terminait demain.

La Russie et l’Ukraine sont toutes deux les principaux fournisseurs mondiaux de céréales, cette dernière étant souvent qualifiée de « grenier à blé de l’Europe ». Ainsi, lorsque la guerre a éclaté en février 2022, elle a plongé la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale dans la tourmente.

Lorsque Hansotia s’est entretenu avec « Mad Money » en mars dernier, il a déclaré à Cramer que « 13% des calories mondiales sont sorties de la production » lorsque les frontières russes et ukrainiennes ont été fermées.

Couplé aux problèmes climatiques – à savoir les sécheresses en Europe et en Amérique du Nord – la catastrophe de la chaîne d’approvisionnement alimentaire provoquée par l’invasion russe ne devrait pas s’estomper de sitôt, selon Hansotia.

« Même si [the war] devaient se terminer demain, il y a une dégradation de longue date de la capacité de cette région à cultiver, et donc cela va être avec le marché pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement en céréales, Agco – qui vend des équipements agricoles coûteux comme des tracteurs et des moissonneuses-batteuses – a récemment annoncé un trimestre réussi. La société a considérablement relevé ses prévisions pour l’année complète et les ventes nettes ont atteint 3,3 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 3,16 milliards de dollars.

Même ainsi, les ventes d’Agco ont chuté d’environ 15 % par rapport à leur sommet d’après le trimestre.

Mais Hansotia a réaffirmé une forte demande pour les produits d’Agco jusqu’à l’année prochaine, soulignant la baisse du ratio stock-utilisation des céréales associée à la baisse des coûts de production pour les agriculteurs.

« Le ratio stocks-utilisation – essentiellement la quantité de céréales sur le marché – a diminué pendant six années consécutives », a déclaré Hansotia à Cramer.

« C’est l’un des meilleurs indicateurs de l’ampleur de la demande, c’est une bouée pour les prix des céréales. En même temps, le coût des intrants pour nos agriculteurs, le diesel, les engrais et d’autres choses – est en train de baisser , et ce sont des coûts qui peuvent être bloqués pour l’année prochaine. »