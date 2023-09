Le PDG d’Adidas tente de minimiser les propos antisémites de Kanye West l’année dernière

Le PDG d’Adidas, Bjorn Gulden, a déclaré qu’il doutait que Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, « pensait ce qu’il a dit » lorsqu’il a tenu une série de remarques antisémites et autres remarques offensantes l’année dernière.

Il y a près d’un an, Adidas a mis fin à un partenariat majeur avec Ye à la suite de ses déclarations, a abandonné la gamme de chaussures Yeezy de Ye et a avancé le départ prévu de son PDG. Dans un communiqué à l’époque, la société avait déclaré qu’elle « ne tolérait pas l’antisémitisme ni tout autre type de discours de haine ». « Les récents commentaires et actions de Ye sont inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise », ajoute-t-il.

Gulden a adopté un ton différent sur le podcast d’investissement En bonne compagnie.

« Je pense que Kanye West est l’une des personnes les plus créatives au monde », a déclaré Gulden dans un épisode diffusé le 12 septembre. « Très malheureux, parce que je ne pense pas qu’il pensait ce qu’il a dit et je ne pense pas qu’il soit un mauvaise personne. C’est juste arrivé comme ça.

Gulden n’a pas donné de détails dans l’interview. Il en a pris la direction en janvier dernier. Un porte-parole d’Adidas a déclaré que la position de l’entreprise n’avait pas changé et que mettre fin au partenariat avec Ye était une mesure appropriée.

Commentaires offensants

Pendant des semaines avant sa rupture avec la société de baskets, Ye avait fait des commentaires antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux, y compris un message sur Twitter en octobre dans lequel il déclarait qu’il allait bientôt passer à « l’escroquerie à mort contre les JUIFS », une référence apparente aux États-Unis. échelle d’état de préparation à la défense connue sous le nom de DEFCON.

Il avait précédemment suggéré que l’esclavage était un choix et avait qualifié le vaccin contre le COVID-19 de « marque de la bête », entre autres commentaires. Il a également été critiqué pour avoir porté un t-shirt « White Lives Matter » à la Fashion Week de Paris et avoir mis des modèles dans le même design. En 2020, Kim Kardashian, alors épouse de Ye, a déclaré que le rappeur souffrait de trouble bipolaire, un problème de santé mentale qui provoque des sautes d’humeur extrêmes.

Kim Kardashian, alors épouse de Kanye West, a déclaré que le rappeur souffrait de troubles bipolaires, un problème de santé mentale qui provoque des sautes d’humeur extrêmes. Ils sont photographiés lors des BET Awards le 1er juillet 2012. (Christophe Polk/Getty Images)

Ye a exprimé quelques regrets dans une interview en podcast, mais quelques mois plus tard, il a tweeté l’image d’une croix gammée fusionnée avec l’étoile de David, ce qui a conduit la plateforme à le suspendre. Après avoir reçu le même traitement sur d’autres réseaux sociaux, Ye a proposé d’acheter Parler, un réseau social conservateur sans gardien. Aucun accord ne s’est jamais concrétisé.

La rupture avec Ye a laissé à Adidas une énorme quantité de baskets Yeezy invendues qu’elle a commencé à vendre en lots limités. Elle a organisé deux ventes de ce type : l’une en mai, l’autre le mois dernier. Pour ces deux ventes, Adidas a déclaré avoir reversé une partie des bénéfices à des œuvres caritatives telles que l’Anti-Defamation League et l’Institut Philonise & Keeta Floyd pour le changement social.

La société n’a pas précisé combien de ces chaussures restaient en stock, bien que les chaussures invendues et le départ de Ye aient eu un impact sur les bénéfices d’Adidas. La société estimait qu’elle détenait des stocks Yeezy d’une valeur de 1,3 milliard de dollars américains lorsqu’elle a rompu son partenariat.

La société est confrontée à d’autres problèmes liés au rappeur. Les investisseurs ont poursuivi Adidas en justice aux États-Unis, alléguant que la société était au courant des remarques offensantes et du comportement préjudiciable de Ye des années avant la scission et qu’elle n’avait pas pris de mesures de précaution pour limiter les pertes financières.

Le procès – représentant les personnes ayant acheté des titres d’Adidas entre le 3 mai 2018 et le 21 février 2023 – faisait état d’informations selon lesquelles Ye aurait fait des déclarations antisémites devant le personnel d’Adidas en plus de ses autres remarques.

La société avait déclaré à l’époque qu’elle rejetait « ces allégations infondées et qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour se défendre vigoureusement contre elles ».