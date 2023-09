Le PDG d’Adidas s’excuse pour les commentaires de Ye

Le rappeur controversé a été abandonné par la marque allemande de vêtements de sport l’année dernière après avoir tenu des propos antisémites.

Bjorn Gulden, le patron du géant allemand du sportswear Adidas, s’est excusé pour les commentaires qu’il a tenus dans un podcast, dans lequel il a suggéré que le rappeur américain Ye (anciennement Kanye West) ne pensait pas aux commentaires antisémites qui l’ont conduit à être exclu de son partenariat avec la marque l’année dernière.

Dans un message sur X (anciennement Twitter) du 21 septembre, Jonathan Greenblatt, PDG de l’organisme de surveillance de l’extrémisme Anti-Defamation League, a déclaré qu’il avait parlé à Gulden et que le patron d’Adidas avait « s’est excusé pour sa déclaration inexacte » et a dit qu’il avait été assuré « qu’Adidas s’engage à lutter contre l’antisémitisme. »

Greenblatt a ajouté qu’on lui avait dit que la marque de vêtements de sport « s’oppose totalement à la vilaine haine exprimée » par Ye.

Dans une apparition en podcast plus tôt ce mois-ci, Gulden – qui a pris ses fonctions de PDG d’Adidas en janvier – a déclaré que Ye « est l’une des personnes les plus créatives au monde », et que la situation qui a conduit à son abandon par la marque était « malheureux, parce que je ne pense pas qu’il pensait ce qu’il a dit et je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. »

L’année dernière, la collaboration très médiatisée de Ye avec Adidas a été interrompue par la société de vêtements de sport après qu’il ait tenu une série de remarques antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux, notamment en déclarant son intention de partir. « escroquerie à mort 3 contre le peuple juif. »

Vous avez déclaré plus tard qu’il « aime à nouveau les Juifs » après avoir apparemment apprécié un film mettant en vedette l’éminent acteur juif Jonah Hill.

Dans une déclaration à l’Associated Press jeudi, Adidas a confirmé que Gulden avait été en contact avec la Ligue anti-diffamation et a déclaré que sa décision de se séparer de l’artiste l’année dernière était « absolument le bon. »

« Notre position n’a pas changé » Adidas a dit. « La haine, quelle qu’elle soit, n’a pas sa place dans le sport ou dans la société, et nous restons déterminés à la combattre. »

Adidas avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à perdre environ 1,3 milliard de dollars de ventes cette année en raison de la rupture de sa relation avec Ye. Son bénéfice d’exploitation sera également réduit de 534 millions de dollars en 2023 – une année que Gulden, espère-t-il, sera une année « une transition pour établir les bases pour redevenir une entreprise en croissance et rentable. »