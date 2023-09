Le PDG d’Adidas, Gulden, dit que Kanye West ne voulait pas dire des remarques antisémites

Lors d’une conversation sur le podcast « In Good Company » du philanthrope Nicolai Tangen, Gulden a été interrogé sur le partenariat du détaillant avec Ye et sur la façon dont sa collaboration avec Yeezy s’est effondrée.

« Il a fait quelques déclarations qui n’étaient pas très bonnes et qui ont poussé Adi à rompre le contrat et à retirer le produit », a déclaré Gulden dans l’émission, qui diffusé le 12 septembre.

« Très malheureux parce que je ne pense pas qu’il pensait ce qu’il a dit et je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne – c’est juste ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

L’automne dernier, le géant allemand de la sneaker a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat très lucratif avec Ye et retirait les produits Yeezy de ses rayons après que ce dernier ait tenu une série de remarques antisémites largement critiquées.

« J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir. 3 Sur les PEUPLE JUIFS », a écrit Ye dans un message supprimé depuis le 9 octobre.

À la suite d’un tollé généralisé, Adidas a annoncé qu’il avait mis fin à ses relations avec Ye, arrêté la production de produits de marque Yeezy et mis fin à tous les paiements à Ye et à ses sociétés.

Casier à pied et Écart a rapidement emboîté le pas et a annoncé qu’ils retireraient les produits Yeezy de leurs magasins.

Gulden, qui a été nommé PDG d’Adidas environ un mois après le scandale, a qualifié la rupture de l’entreprise avec Ye de « très triste » car elle signifiait que le détaillant « avait perdu cette activité », qu’il a décrite comme l’une des collaborations les plus réussies de l’histoire. .

« Vous savez, lorsque vous travaillez avec des tiers, cela peut arriver et vous savez que cela fait partie du jeu. Cela peut arriver avec un athlète, cela peut arriver avec un artiste, donc cela fait partie du business », a déclaré Gulden.

Plus tôt dans l’émission, Gulden a qualifié Ye de « l’une des personnes les plus créatives au monde », à la fois en termes de musique et de culture de rue.

Malgré les commentaires publics de son directeur général, un porte-parole d’Adidas a déclaré à CNBC que la position de l’entreprise sur Ye « n’a pas changé ».

« Mettre fin au partenariat était approprié », a déclaré le porte-parole.