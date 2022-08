Le PDG critiqué pour avoir publié un selfie en pleurs après avoir licencié des employés

Le PDG d’une société appelée HyperSocial est critiqué pour un post LinkedIn sur le licenciement de personnel qui est considéré comme malhonnête par beaucoup. Braden Wallake, le PDG, a publié une photo de lui en train de pleurer, avec un article sur la façon dont quelques employés ont dû être licenciés de son entreprise après avoir décidé d’arrêter de vendre leurs principaux services et de se concentrer sur la vente d’un autre service, celui qui est plus cher.

Il a assumé la responsabilité de la décision et a expliqué que c’était de sa faute et que les personnes licenciées auraient pu être là si de meilleures décisions avaient été prises. Il a également reconnu le fait qu’il a conduit l’équipe dans cette décision. “Donc, je veux juste que les gens voient que tous les PDG n’ont pas le cœur froid et ne se soucient pas du moment où ils doivent licencier des gens”, a-t-il écrit.

Wallake a également expliqué comment il espérait que ses employés savaient qu’il les aimait. « Je sais que ce n’est pas professionnel de dire à mes employés que je les aime. Mais du fond du cœur, j’espère qu’ils savent tout ce que je fais. Chacun. Chaque histoire. Chaque chose qui les fait sourire et chaque chose qui les fait pleurer. Leurs familles. Leurs amis. Leurs passe-temps », a-t-il écrit.

Les gens n’ont pas apprécié le message, notamment parce qu’il était accompagné d’une photo de lui en train de pleurer. Voici une partie de son message et ce que les gens ont dit:











Wallake a écrit dans les commentaires, en réponse aux commentaires des gens, qu’il avait éliminé son propre salaire et qu’il allait marquer les employés du poste pour de futures opportunités dès qu’il en aurait obtenu la permission.

« Chacun d’eux a décidé de prendre une journée de réflexion pour comprendre où il veut aller ensuite. Quelle que soit l’étape qu’ils décident, je serai dehors pour passer des appels, des messages, tout ce dont ils ont besoin. Le simple fait de faire des appels aléatoires sans but ne leur sert à rien. Nous avons un plan de match. J’ai écrit ceci immédiatement après la première conversation. C’est tout », a écrit Wallake à un commentateur qui a souligné qu’il n’avait publié aucun lien vers les personnes qui avaient été licenciées, ce qui aurait pu être quelque chose de réellement utile pour elles.

