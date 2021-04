Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré jeudi à CNBC qu’il était « confiant » que le vaccin Covid-19 de la société avec son partenaire américain Pfizer était efficace contre un variant de coronavirus identifié pour la première fois en Inde.

La souche, connue sous le nom de B.1.617, contient deux mutations clés qui ont été trouvées séparément dans d’autres variantes de coronavirus. La variante, également appelée «double mutant», a été repérée pour la première fois en Inde, où certains pensent qu’elle est à l’origine d’une récente flambée de nouveaux cas de Covid-19 là-bas.

La variante a depuis été identifiée dans d’autres pays, dont les États-Unis.

Sahin a déclaré que le fabricant de médicaments allemand avait testé son vaccin à deux doses, qui n’est actuellement pas disponible en Inde, contre des «doubles mutants» similaires. Sur la base de ces données, Sahin a déclaré qu’il se sentait assuré que le tir serait toujours protecteur.

« Nous évaluons [the strain] … et les données seront disponibles dans les semaines à venir « , a-t-il déclaré à CNBC.

« Cependant, nous avons eu des doubles mutants similaires lors de nos tests précédents et nous sommes convaincus, sur la base des données que nous avions dans le passé, que nous pourrions voir un mode similaire de neutralisation de ce virus. Mais nous ne le saurons que si nous avons les données dans nos mains », a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, les responsables de la santé américains ont déclaré qu’ils craignaient que de nouvelles variantes hautement contagieuses du virus ne deviennent un jour habiles à se soustraire à la protection des vaccins actuellement autorisés. Ils exhortent les Américains à se faire vacciner le plus rapidement possible avant que de nouvelles variantes potentiellement plus dangereuses n’apparaissent.