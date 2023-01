Le PDA d’Athiya Shetty-KL Rahul et d’adorables mouvements de danse sur des photos inédites de festivités de mariage font jaillir les fans

L’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul se sont mariés le lundi 23 janvier lors d’une cérémonie intime à la ferme de son père Suneil Shetty à Khandala. Le couple a partagé d’adorables photos de leurs festivités de mariage cette semaine sur leurs poignées Instagram.

Le dimanche 29 janvier, Athiya et Rahul ont publié d’autres photos inédites de ce qui ressemblait à leur cérémonie de sangeet et mehendi. Tous deux ont sous-titré leur série de photos comme “22.01.23”, c’est-à-dire que les photos ont été cliquées dimanche dernier, le 22 janvier. Sur l’une des photos partagées par le couple, on voit Rahul tirer la joue d’Athiya dans leur joli moment PDA.

Quelques autres images les montrent dansant de tout leur cœur avec leurs familles et amis. On peut également voir Suniel Shetty passer un gala en secouant la jambe avec sa fille lors de son mariage. La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, est également repérée sur l’une des photos partagées par l’actrice de Hero.

Plusieurs célébrités ont afflué dans la section des commentaires et ont réagi aux photos. Ileana D’Cruz a écrit “Ahhhh tu es un bel enfant fou” et a ajouté un cœur noir et un emoji mauvais œil. Bhumi Pednekar vient de lâcher un emoji cœur rouge. Esha Gupta a laissé tomber un emoji rempli d’yeux remplis de cœurs. La sœur de Ranbir Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, a laissé tomber un mauvais œil et un emoji au cœur rouge. Le frère-acteur de Huma Qureshi, Saqib Saleem, a écrit : “Félicitations à vous deux”.









Pour les non-initiés, Athiya et Rahul sont ensemble depuis plus de trois ans. Le couple, cependant, a gardé leur relation secrète plus tôt avant que le couple ne fasse sa première apparition publique et pose ensemble lors de la projection du premier film de Bollywood du frère d’Athiya, Ahan Shetty, Tadap en décembre 2021.

LIRE | Les familles de KL Rahul et Athiya Shetty démentent les rapports de jeunes mariés recevant des cadeaux coûteux à leur mariage