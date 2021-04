Le PCSO assassiné est décédé des suites de «  graves blessures à la tête  » alors que les flics admettent qu’ils n’ont «  aucune idée  » de qui est le tueur

Un PCSO TRAGIQUE trouvé assassiné près des bois a été matraqué à mort – avec des flics admettant qu’ils n’avaient «aucune idée» de qui était son assassin.

Julia James, 53 ans, a été découverte mardi avec des blessures à la tête «importantes» à Akholt Wood à Snowdown, Kent.

Le corps de Julia a été retrouvé dans un champ éloigné près de chez elle à Kent mardi après-midi Crédit: SWNS

Les femmes et les enfants vivant à proximité de l’endroit où le PCSO Julia James a été assassinée ont été exhortés à faire particulièrement attention Crédit: PA

Son meurtrier est toujours en liberté avec la police gardant un «esprit ouvert» sur les raisons pour lesquelles elle a été assassinée.

Le chef de police adjoint de la police de Kent, Tim Smith, a déclaré à BBC Radio Kent: «Nous ne savons tout simplement pas pourquoi cela s’est produit.

Il a dit qu’il n’était « pas en mesure de dire dans un sens ou dans l’autre » si l’attaque était à motivation sexuelle.

Il a ajouté: « Julia est décédée des suites de graves blessures à la tête. »

Avez-vous été approché dans la région? Appelez The Sun Online au 0207782 4368 ou envoyez un e-mail à exclusive@the-sun.co.uk

Cela vient après que la police a lancé un avertissement effrayant aux femmes et aux enfants les exhortant à rester à l’écart des zones boisées après le meurtre.

Une femme aurait été accostée par un homme dans une camionnette deux semaines à peine avant la découverte du corps de Julia.

Les habitants disent qu’il y a deux semaines, la femme qui promenait son chien a été approchée par un homme dans une camionnette blanche à Nonington – à environ un mile de la scène du meurtre.

Il était distrait et la femme a réussi à fuir dans la panique et a appelé à l’aide.

Désormais, les habitants de la communauté rurale ont été exhortés à faire preuve de vigilance car l’assassin de Julia est toujours en liberté.

La police cherche à savoir si Julia, qui a travaillé pour la police pendant 15 ans et a été félicitée pour sa bravoure, a été victime d’une attaque aléatoire menée par un inconnu.

Elle a été découverte avec des blessures à la tête dans un champ après avoir promené son bien-aimé Jack Russell, qui est resté à côté d’elle.

La mère de 53 ans était mariée à Paul, sur la photo. Son fils de 23 ans a annoncé sa mort à la famille

Les PCSO qui patrouillent dans le village, près de Canterbury, ont dit aux femmes de rester à l’écart des zones boisées et de ne pas «s’écarter de leur itinéraire normal» lorsqu’elles rentrent chez elles à pied, rapporte The Times.

Cela vient au milieu des craintes des femmes de la région, qui disent qu’elles ont maintenant peur de sortir seules à la suite du meurtre de Julia.

Une voisine a déclaré: «Nous sommes tous terrifiés. Il y a beaucoup de promeneurs de chiens dans la région.

«C’est horrible. Nous savons qu’il y a un rapport selon lequel une autre femme a été suivie.

Mary Bosson, une cousine de la maman du PCSO, a déclaré aujourd’hui: « C’est inquiétant. Nous promenons tous nos chiens dans cette région. J’ai une petite-fille enceinte et elle promène ses deux chiens dans les environs.

« Elle était là lundi et mardi, seule. Nous ne savons pas si c’était au hasard ou quoi. Nous ne le ferons pas maintenant tant que nous ne le saurons pas. »

Dorothy Morgan a déclaré: « C’est tellement effrayant. C’était une fille vraiment gentille. Je ne peux pas le croire. Nous nous promenons rarement, mais j’ai vu plus de gens se promener par deux. Beaucoup de gens ont des chiens ici. «

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre après la découverte du corps de Julia dans le hameau de Snowdown Crédits: Steve Finn

Les hommages ont afflué pour « la personne la plus gentille » Crédit: i-Images

Une autre maman, qui vit également à proximité, a déclaré qu’elle ne promènerait pas son chien sur le chemin où Julia a été trouvée.

«J’avais l’habitude d’y aller la plupart du temps seule, mais je ne le ferais tout simplement pas maintenant», a-t-elle déclaré.

« Je dois aussi emmener ma fille à l’école, alors que normalement elle prendrait le bus. Je ne veux pas qu’elle marche seule ou l’attende seule, et je pense que la plupart des parents le feront probablement. la même chose.

« Il y a évidemment une assez grande présence policière, donc j’espère que tout ira bien, et nous avons une communauté forte, ce qui est bien. »

Et il est également allégué qu’une femme a été victime d’un «flasheur» récemment – bien que l’incident n’ait pas été signalé aux flics.

Julia a travaillé pour l’unité de lutte contre la violence domestique de la police de Kent, où elle aurait été une défenseure «dévouée» des victimes.

Les flics de la direction des crimes graves de la police examinent si son meurtrier se trouvait dans la région la veille.

La tragédie s’est produite à seulement deux kilomètres et demi du site des horribles meurtres de Chillenden en 1996

La scène du crime se trouve à deux milles de l’autre des champs d’où Lin Russell et sa fille Megan ont été matraqués à mort en juillet 1996 à Chillenden.

La fille aînée de Lin, Josie, alors âgée de neuf ans, a survécu.

Les habitants disent que Julia’s ramène des souvenirs vivants des meurtres d’horreur d’il y a 25 ans.

Le voisin, qui voulait rester anonyme, a déclaré à la publication: «C’est trop près de chez nous.

«Vous l’associez à ce qui s’est passé à Chillenden. Cela vous fait penser, avons-nous quelqu’un qui tue des gens dans les bois?

«C’est une région si vaste et éloignée, si bien que quiconque a fait cette chose horrible connaissait la région et connaissait tous les itinéraires.

« C’est un chemin très populaire et un beau bois plein d’animaux sauvages. Puis, soudainement, cette tragédie choquante la détruit. »

La police n’a pas encore confirmé les allégations de blessure à la tête de Julia Crédit: Paul Edwards / The Sun

Des agents ont effectué des fouilles du bout des doigts dans la forêt Crédit: Paul Edwards / The Sun

L’ex de Julia l’a appelée « l’amour de ma vie » et a raconté le moment où leur fils ensemble a appris que sa mère était morte Crédit: PA

Beaucoup ont rendu un hommage émouvant à la maman bien-aimée, qui était considérée comme un pilier de la communauté Crédit: PA

Des fleurs et des bougies ont été laissées près de la scène Crédit: PA

Julia a eu deux enfants – une fille qui travaille pour la police et un fils de 23 ans. Elle avait également un petit-fils.

Son fils Patrick Davis, 23 ans, s’est rendu sur Facebook pour dire un adieu déchirant à sa maman bien-aimée.

Il a écrit: «Maman, je ne peux même pas croire que j’écris ceci.

« Je t’aime à la folie.

«Je suis complètement sous le choc et je ne pense toujours pas que ce soit réel, mais j’espère juste où que vous soyez que vous soyez heureux et à l’aise parce que c’est tout ce que vous méritez.

«Vous étiez la mère la plus incroyable, la plus aimante et la plus attentionnée que l’on puisse demander et les circonstances qui l’entourent n’ont tout simplement aucun sens.

«J’apprécie les messages et les trucs de tout le monde, mais je dois demander aux gens de me laisser, à moi et à ma famille, de l’espace pour le moment.

« Vole haut maman, je t’aime tellement. »

Les agents ont intensifié l’enquête hier avec des flics en train d’effectuer des fouilles minutieuses du bout des doigts dans des bois et des champs isolés.

Ses collègues au cœur brisé ont laissé une note touchante à la tragique Julia sur un hommage floral aujourd’hui.

Il disait: « PCSO Julia James. Votre devoir est fait. Allez-y doucement pour l’instant, nous allons le prendre d’ici!

« En pensant à votre famille en ce moment. Des gars en bleu xx ».

La police n’a pas confirmé si Julia, qui aurait travaillé dans l’unité de lutte contre la violence domestique de la police de Kent, était en service à l’époque.

Aucune arrestation n’a été effectuée et une autopsie sera effectuée pour établir une cause de décès.

Les agents tiennent à parler à toute personne de la région le lundi ou le mardi qui pourrait avoir vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 0800 0514526.