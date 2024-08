Le PCC organise un cours « Principes de base de l’informatique pour les seniors » en septembre

Le Pueblo Community College organisera des cours « Computer Basics for Seniors » dans le cadre de son programme universitaire d’entreprise du 16 au 18 septembre.

L’enseignement aura lieu chaque jour dans le bâtiment technologique Gorsich du Pueblo Community College, salle 234C, de 15h30 à 17h30. Les participants apprendront les bases de l’informatique, seront initiés au système d’exploitation Windows, apprendront à ouvrir des fichiers, à enregistrer des fichiers, à utiliser Microsoft Word, Google Docs, la technologie d’appel vidéo et plus encore.

Le cours coûte 159 $. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou obtenir des informations supplémentaires en envoyant un e-mail à Alejandra deAnda du Pueblo Corporate College à l’adresse Alejandra.deAnda@pueblocc.edu ou en appelant le 719-549-3392.

La CSU Pueblo se prépare à donner des cours d’automne sur le campus du comté de Huerfano

La division d’études prolongées de l’Université d’État du Colorado à Pueblo a élargi sa portée en ouvrant un nouveau campus à Walsenburg le 12 août.

La CSU Pueblo de Spanish Peaks, située au 201 E. 5th St., a été créée en partie pour répondre aux besoins de santé du comté de Huerfano et d’autres zones rurales mal desservies du Colorado. La CSU Pueblo s’est associée au centre de santé régional de Spanish Peaks dans le but de proposer des diplômes de licence en soins infirmiers sur le campus.

Selon un communiqué de presse de la CSU Pueblo, des programmes d’études supplémentaires devraient être proposés sur le site à l’avenir.

« CSU Pueblo à Spanish Peaks est véritablement une collaboration remarquable entre une variété de partenaires communautaires qui ont vu une vision et l’ont concrétisée… Le lancement de ce nouveau campus et de nos nouveaux programmes témoignent de cette volonté et de cette passion d’offrir des opportunités d’enseignement supérieur au comté de Huerfano et au-delà », a déclaré la doyenne des études approfondies, Kathryn Starkey, dans le communiqué de presse.

La Colorado State Fair offrira des jours de réduction aux étudiants

La Colorado State Fair est en cours et offre aux familles de multiples options pour économiser de l’argent tout en profitant de ce que l’événement annuel a à offrir.

Les journées pour les enfants de la CSU Pueblo se tiendront à la foire les 26 août et 2 septembre. Ces jours-là, les enfants de moins de 12 ans seront admis gratuitement à la foire. Il y aura également la journée de la rentrée scolaire le 29 août, où les personnes munies d’un coupon ou d’un bon d’achat étudiant pourront bénéficier d’une entrée gratuite et d’un bracelet de 25 $ pour des manèges illimités.

L’entrée est gratuite pour les enfants de quatre ans et moins tous les jours de la foire. Les jours où les réductions pour étudiants ne sont pas proposées, l’entrée est de 7 $ pour les enfants de 5 à 12 ans. L’entrée adulte pour les personnes de 13 ans et plus est de 15 $. Des informations supplémentaires sur les réductions de la Colorado State Fair sont disponibles sur coloradostatefair.com.

