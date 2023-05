Le PCC déclare le diplomate canadien « persona non grata » et demande son départ de Chine

La Chine a déclaré une diplomate canadienne « persona non grata » et lui a demandé de quitter Shanghai.

Le Parti communiste chinois (PCC) a fait cette annonce dans le cadre d’une démarche réciproque après que le Canada a pris une décision similaire envers un diplomate chinois.

« Le 9 mai, le gouvernement canadien a déclaré un diplomate du consulat général de Chine à Toronto persona non grata », a écrit le PCC dans un communiqué mardi. « La Chine condamne fermement et s’y oppose fermement et a effectué des démarches sérieuses et de vives protestations auprès du Canada. »

Le diplomate chinois Zhao Wei a été expulsé du Canada lundi après que des rapports de renseignement l’ont soupçonné d’avoir intimidé la famille du député conservateur Michael Chong.

Chong a été un critique virulent du traitement chinois des musulmans ouïghours.

En représailles à l’expulsion, le consulat général du Canada à Shanghai Jennifer Lynn Lalonde a été priée de quitter le pays d’ici le 13 mai, selon le PCC.

« En guise de contre-mesure réciproque en réaction à la décision sans scrupule du Canada, la Chine décide de déclarer Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai persona non grata, à qui on a demandé de quitter la Chine au plus tard le 13 mai », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Affaires étrangères a écrit.

« La Chine se réserve le droit de réagir davantage », ajoute le communiqué.