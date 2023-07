Le PCB écrit au Premier ministre pakistanais pour obtenir l’autorisation de se rendre en Inde pour les WC : rapport

Le Pakistan Cricket Board (PCB) a écrit au Premier ministre Shehbaz Sharif, demandant l’autorisation officielle de se rendre en Inde pour la Coupe du monde ODI en octobre-novembre, selon un rapport. Dans la lettre, également adressée au ministère de l’Intérieur et des Affaires étrangères, le PCB a demandé des conseils pour savoir si l’équipe nationale est autorisée à se rendre en Inde et, dans l’affirmative, s’il y a des réserves sur l’un des cinq sites pour le Pakistan. jeux, selon ‘Espncricinfo.com’. « Peu de temps après l’annonce du calendrier de la Coupe du monde mardi dernier, nous avons écrit à notre patron, l’honorable Premier ministre Muhammad Shehbaz Sharif, par l’intermédiaire du ministère de la Coordination interprovinciale (CIP), avec copie au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l’Intérieur, demandant l’autorisation de participer à la Coupe du monde », a déclaré le PCB au site Internet.

« La décision de visiter l’Inde et d’approuver les sites sur lesquels nous pouvons jouer nos matchs est la prérogative du gouvernement du Pakistan. Nous avons une confiance absolue dans le jugement de notre gouvernement et suivrons tout ce qui est conseillé.

« Il appartient entièrement au gouvernement pakistanais de définir et de suivre le processus qu’il souhaite formuler et suivre avant de nous conseiller sur les prochaines étapes. Si cela nécessite l’envoi d’une équipe préalable en Inde pour inspecter les sites et tenir des réunions avec les organisateurs de l’événement, alors il faudra être uniquement la décision du gouvernement. » La lettre a été écrite le 26 juin, selon le rapport.

Il a également déclaré que le PCB partageait le programme du Pakistan avec le gouvernement.

Il est également entendu que le Pakistan est sur le point d’envoyer une délégation de sécurité en Inde pour inspecter les sites avant de donner l’autorisation pour le voyage de l’équipe nationale dans le pays voisin pour la Coupe du monde.

Une source officielle du ministère de la Coordination interprovinciale (Sports) a déclaré que le gouvernement, y compris le ministère des Affaires étrangères et de l’Intérieur, déciderait quand envoyer la délégation de sécurité en Inde une fois que le nouveau président du Pakistan Cricket Board aurait été élu après les vacances de l’Aïd. .

Il a déclaré que la délégation se rendrait probablement à Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata et Ahmedabad, lieu du match de marque Inde-Pakistan le 15 octobre.