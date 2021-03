La confidentialité fait partie intégrante de notre vie quotidienne. À tel point que la Cour suprême a déclaré que c’était un droit fondamental en vertu de la Constitution indienne. Le gouvernement s’efforce également de légiférer sur une loi sur la protection des données afin de mieux protéger notre vie privée. Lorsque nous effectuons des transactions sur des plates-formes numériques, c’est la technologie de cryptage qui garantit la confidentialité, la sûreté et la sécurité des utilisateurs. Ces plates-formes utilisent la technologie de bout en bout qui implique que nos messages ne peuvent pas être suivis en transit, d’une manière que personne, pas même la plate-forme comme un WhatsApp ou un Signal, ne peut lire nos messages.

Les vices humains comme le commerce de la drogue, la propagande et les abus sexuels sur enfants ont également exploité ces plates-formes pour atteindre la viralité. C’est pour relever ces défis que l’État prétend introduire les nouvelles règles informatiques de 2021. Les nouvelles règles informatiques, bien que progressives, présentent quelques défis. Par exemple, son mandat pour les intermédiaires de médias sociaux importants fournissant des services de messagerie comme WhatsApp et Signal pour assurer la « traçabilité de l’expéditeur » (dites-moi qui est l’expéditeur) est assez préoccupant. Bien que le gouvernement ait soutenu qu’il ne souhaitait pas casser le chiffrement, il n’existe aucune technologie connue pour mettre en œuvre le mandat de traçabilité sans affaiblir le chiffrement. De la Global Encryption Coalition et de l’Internet Society aux groupes d’experts en crypto et en cybersécurité ont répété à plusieurs reprises que l’affaiblissement du chiffrement par des mandats tels que la « traçabilité » ou les « portes dérobées » ne ferait qu’ouvrir la boîte d’une pandore, créant plus de défis qu’il ne cherche à résoudre. Même l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde, dans ses recommandations de 2020, a estimé que l’architecture de sécurité des technologies cryptées de bout en bout ne devrait pas être modifiée, sinon elle rendra les utilisateurs vulnérables aux attaques d’acteurs hostiles.

Le cryptage permet non seulement de sécuriser les opérations bancaires, le commerce électronique et la messagerie pour les citoyens, mais aussi la confidentialité pour les journalistes et les entreprises. Toute porte secrète pour «l’accès exceptionnel» de l’État peut également être exploitée par des acteurs non étatiques ou des États ennemis. Par exemple, en Grèce, le programme de surveillance du gouvernement a été réorienté par des acteurs hostiles pour surveiller les élites politiques et militaires d’Athènes.

Il est indéniable que le gouvernement a un intérêt légitime à mettre fin à ces crimes. Ce qu’il faut, c’est une approche plus informée et plus collaborative pour relever ces défis dans le domaine cybernétique. Il est nécessaire que la Big Tech, l’État et les forces de l’ordre travaillent ensemble pour trouver des solutions significatives. Par exemple, les plates-formes partageant des métadonnées « limitées », et non des données de contenu, avec les services répressifs. Il est tout aussi important pour la Big Tech d’aider à la formation des forces de l’ordre et de renforcer leurs capacités d’analyse de méta-données.

Tout en trouvant des solutions pour relever les défis du cyberespace, nous devons veiller à ce que la vie privée des utilisateurs et la sécurité nationale de l’État ne soient pas compromises. Toutes ces mesures doivent être pesées sur la pierre de touche du critère de Puttaswamy tel que l’a jugé l’honorable Cour suprême. Plus important encore, nous avons besoin d’une loi solide sur la protection des données et d’une autorité indépendante de protection des données pour protéger les droits des utilisateurs et assurer la sécurité nationale.