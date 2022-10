Le paysage compliqué des aînés et des médicaments

“J’ignorais à quel point le travail serait écrasant”, admet Erickson-Ebben. “Il y avait une infirmière à la résidence pour personnes âgées qui s’arrêtait une fois par jour pour surveiller ma mère, mais sinon, le travail m’incombait et c’était stressant.”

10 octobre 2022 – Quand le temps est venu pour Ginny Erickson-Ebben de la mère âgée d’emménager dans une résidence pour personnes âgées en 2018, toute la famille a convenu que le meilleur endroit était près d’Erickson-Ebben. Le temps était chaud là où elle vivait au Texas, et Erickson-Ebben vivait à seulement un mile sur la route de l’établissement. Elle a également eu le temps d’aider aux soins de sa mère. Tout en assumant ces tâches avec joie et de bon cœur, elle ne réalisait pas à quel gros travail elle s’était engagée.

Erickson-Ebben a développé un système pour garder tout droit. Elle se rendait régulièrement à la pharmacie pour récupérer les médicaments, puis, une fois par semaine, comptait soigneusement les médicaments et les plaçait dans les piluliers de sa mère, séparés par les doses du matin, de l’après-midi et du soir. “C’était effrayant au début, parce que je ne savais pas quelle pilule faisait quoi, mais après un mois, je les ai toutes apprises et je savais ce que je faisais”, dit-elle. “Mais je m’inquiétais toujours de ce qui se passerait si elle oubliait une pilule ou si elle prenait la mauvaise au mauvais moment.”

Comme de nombreuses personnes âgées, la mère d’Erickson-Ebben souffrait de nombreux maux et maladies, et gérer les ordonnances pour les contrôler est une entreprise colossale. Récemment, l’American Medical Association a pris des mesures pour résoudre le problème, en publiant une nouvelle politique intitulée “Réduire la polypharmacie en tant que contributeur important à la morbidité des personnes âgées”.

Réduire la polymédication

Le médecin qui a défendu la nouvelle politique est basé à Louisville, KY Tom James III, M.D.. Il s’inquiète depuis un certain temps du tableau compliqué des patients – en particulier les personnes âgées – qui prennent plusieurs médicaments.