Le paysage bancaire irlandais subit des changements radicaux

Une femme marche par les distributeurs automatiques de Bank of Ireland dans le centre-ville de Dublin.

DUBLIN – Le teint de la banque irlandaise a radicalement changé.

En l’espace de quelques semaines seulement, Ulster Bank, propriété de NatWest a annoncé l’arrêt des opérations pendant que KBC Ireland a entamé des pourparlers pour vendre son portefeuille de prêts et se retirer.

Ces mesures pourraient à terme ne laisser que trois banques sur le marché irlandais – les deux principaux acteurs de Bank of Ireland et AIB, et Permanent TSB – sonnant l’alarme sur l’état de la concurrence bancaire dans le pays.

Pendant tout ce temps, les fintech (technologie financière) parvenues à bénéficier de financements en capital-risque, comme Revolut et N26, se sont accélérées sur le marché. Revolut compte environ 1,3 million d’utilisateurs en Irlande, tandis que N26 compte environ 200 000 utilisateurs.

Adrienne Gormley, chef de l’exploitation de la N26 en Allemagne, qui est elle-même une banque entièrement réglementée, est consciente du marché radicalement modifié.

« Premièrement, nous considérons cela comme une opportunité. Alors que les nouvelles de l’Ulster Bank étaient probablement sur les cartes depuis un certain temps, je pense que les gens ont été surpris par l’annonce de KBC », a-t-elle déclaré à CNBC.

Cela peut présenter des opportunités, mais cela soulève également la question: quels sont les défis et les problèmes si répandus sur le marché irlandais que deux grandes banques s’en laveraient les mains et partiraient?

«Pendant que nous évaluons ce qui se passe et pourquoi d’autres partent, nous devons toujours regarder nos clients avec des yeux très clairs et nous concentrer sur les besoins des clients sur le marché. De toute évidence, nous devons regarder et bien voir, pourquoi les autres Est-ce parce qu’ils doivent détenir trop de capital? «

L’émergence et la popularité de la banque numérique ont joué un rôle important dans la modification de ce paysage. Plus tôt cette année, la Bank of Ireland a annoncé son intention de fermer 103 succursales dans le pays. La PDG Francesca McDonagh a déclaré que le passage aux services en ligne était un moteur majeur de cette décision.

La banque numérique et l’arrivée de concurrents de la fintech ont modifié la dynamique du marché bancaire irlandais, mais de sérieuses questions persistent sur l’état de la concurrence et ce que cela signifie pour les consommateurs.