Le pays supprime le financement du festival “impérialiste” de Shakespeare

Les œuvres du célèbre dramaturge “n’ont pas démontré leur pertinence dans le contexte de l’art contemporain”, a déclaré le conseil d’art.

Le conseil des arts de Nouvelle-Zélande a retiré le financement d’un festival de Shakespeare de longue date, affirmant que les œuvres de l’emblématique dramaturge britannique étaient obsolètes et axées sur “un canon de l’impérialisme.”

Le festival annuel Sheilah Winn Shakespeare existe depuis environ trois décennies, avec plus de 120 000 élèves du secondaire de plus de la moitié des écoles secondaires de la nation insulaire qui y ont participé au cours de ces années. La plate-forme permet aux jeunes de diriger, de jouer et de créer des décors, des costumes et de la musique pour leurs performances, avec des extraits des pièces du barde.

Mais cette année, l’organisme de financement des arts du pays, Creative New Zealand, a décidé que le festival populaire ne recevrait pas les 30 000 $ qu’il recevait de lui chaque année au cours de la dernière décennie, a rapporté vendredi The Guardian.

Dans le document d’évaluation du financement vu par le journal, le comité consultatif a affirmé que l’événement “n’a pas démontré la pertinence pour le contexte de l’art contemporain d’Aotearoa [current Maori-language name for New Zealand] en ce temps, lieu et paysage.

Le corps a décrit le festival de Shakespeare comme “assez paternaliste” faisant valoir que c’était “situé dans un canon de l’impérialisme et a raté l’occasion de créer un programme vivant et de montrer sa pertinence.”

Lire la suite Jeanne d’Arc est non binaire dans une nouvelle pièce

Le financement a été retiré même si le panel a reconnu que l’événement était populaire auprès des jeunes Néo-Zélandais et avait un impact positif sur ceux qui y avaient participé.

Le Shakespeare Globe Center New Zealand, qui organise le festival depuis tout ce temps, s’est dit choqué par la “Totalement faux” décision du conseil des arts.

“Les créatifs néo-zélandais disent que cela n’a rien à voir avec la Nouvelle-Zélande moderne – c’est le contraire qui est vrai. Nous traitons de ce que les gens pensent, de la psyché humaine, de la concurrence, de la jalousie, de la misogynie et de tant de choses totalement pertinentes. a fait valoir la directrice générale du centre, Dawn Sanders.

De nombreux étudiants maoris, pasifikas et d’autres minorités ethniques ont été parmi les participants au festival, repensant les œuvres de Shakespeare de manière nouvelle et culturellement significative, a-t-elle souligné.

Sanders a déclaré que le festival se tiendrait toujours en 2023 sans l’argent du gouvernement car il ne représentait que 10% de son budget global.