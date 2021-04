L’Inde a besoin d’un verrouillage bref mais étendu pour briser la chaîne de transmission du coronavirus et permettre à la communauté médicale de récupérer, selon le président national de l’Association médicale indienne. La nation sud-asiatique traverse une deuxième vague désastreuse d’infections à Covid. Les cas ont commencé à augmenter en février et au cours des mois suivants, de grandes foules se sont rassemblées pour des festivals religieux et des rassemblements politiques dans diverses régions du pays, la plupart sans masques. Il y a aussi inquiétudes croissantes concernant les nouvelles souches du virus qui sont potentiellement plus contagieux. Vendredi, l’Inde a signalé 332730 nouveaux cas d’infections sur une période de 24 heures, selon données gouvernementales. Pour la deuxième journée consécutive, l’Inde a signalé la plus forte augmentation du nombre d’infections en une seule journée au monde. « Presque tous nos lits d’hôpitaux sont pleins. Mais je continue de croire que l’infrastructure est suffisamment bonne pour répondre aux besoins de la population », a déclaré vendredi JA Jayalal à « Capital Connection » de CNBC. L’Association médicale indienne est l’une des plus grandes organisations professionnelles du pays représentant les médecins.

Besoin d’un « verrouillage étendu »

Alors que certains États ont intensifié les restrictions sociales, y compris les couvre-feux nocturnes, d’autres déplacé dans des verrouillages partiels. « Mais ce n’est pas assez bon », a déclaré Jayalal. « Nous devons avoir un verrouillage étendu, au moins pendant deux semaines, et cela permettra aux hôpitaux et à la communauté des médecins de récupérer, de réaménager et de redynamiser notre infrastructure hospitalière pour faire face à la crise. » Au cours de la première vague d’infection, l’Inde a imposé un verrouillage à l’échelle nationale entre la fin mars et mai. Bien qu’il ait finalement contribué à réduire le nombre de cas, le verrouillage a eu un impact sévère sur la trajectoire de croissance de l’Inde, laissant des millions de personnes sans revenus ni emplois.

Nous avons besoin en ce moment d’intenses activités de guerre du gouvernement et des professionnels de la santé JA Jayalal Association médicale indienne

Alors que l’économie a encore du mal à se remettre sur les rails, les experts ont suggéré que le gouvernement hésiterait peut-être à imposer un autre verrouillage national. Jayalal a déclaré que le système de santé indien est « au point de rupture » et que si les cas continuent d’augmenter rapidement au cours des deux prochaines semaines, les conséquences pourraient être « désastreuses ». Jusqu’à présent, de nombreux cas sont concentrés dans dix États, dont le Maharashtra, l’épicentre de la deuxième vague, a-t-il expliqué. « Nous sommes actuellement en train de déplacer les ressources vers les zones nécessiteuses, mais cela n’aura également qu’un effet limité. Si la tendance se poursuit au-delà de ce niveau, nous serons certainement dans une situation désastreuse. »

Plus de 4 millions de nouveaux cas en un mois

Jusqu’à présent, en avril, les cas ont considérablement augmenté – l’Inde a signalé plus de 4 millions de cas vendredi et au moins 24 452 personnes sont décédées. Les rapports des médias suggèrent que le nombre réel de morts pourrait être potentiellement plus élevé. Le nombre élevé d’infections a exacerbé la pression sur l’infrastructure médicale de l’Inde. Les hôpitaux débordés refusent des patients gravement malades en raison d’un manque de lits. UNE grave pénurie d’approvisionnement en oxygène, en partie en raison d’une répartition inégale entre les États, a entraîné la mort de nombreux patients atteints de Covid-19. Le gouvernement a depuis approvisionnement en oxygène industriel détourné à usage médical.

Le 22 avril 2021 à New Delhi, en Inde, des travailleurs médicaux en équipement de protection individuelle (EPI) se tiennent en mode alerte à l’extérieur du service Covid-19 de l’hôpital Sir Ganga Ram. Sonu Mehta | Hindustan Times | Getty Images