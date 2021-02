La ministre de la Santé Dorothy Gwajima (C) a tenu une conférence de presse pour montrer comment préparer un smoothie aux légumes qui, selon elle, protégerait contre le coronavirus, sans fournir de preuves.

Pendant des mois, le gouvernement tanzanien a insisté sur le fait que le pays était exempt de Covid-19 – il n’y a donc aucun plan de vaccination. Dickens Olewe, de la BBC, s’est entretenu avec une famille pleurant la mort d’un mari et d’un père soupçonnés d’avoir contracté la maladie. La crainte est qu’au milieu du déni, il y ait beaucoup plus de victimes non reconnues de ce virus hautement contagieux.

Une semaine après que Peter – ce n’est pas son vrai nom – soit rentré du travail avec une toux sèche et une perte de goût, il a été transporté à l’hôpital, où il est mort en quelques heures. Il n’avait pas été testé pour Covid. Mais alors, selon le gouvernement tanzanien, qui n’a pas publié de données sur le coronavirus depuis des mois, le pays est « exempt de Covid-19 ».

Il y a peu de tests et aucun projet de programme de vaccination dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Il est presque impossible d’évaluer la véritable étendue du virus et seul un petit nombre de personnes est officiellement autorisé à parler du problème.

Des déclarations publiques récentes ont fait allusion à une réalité différente à un moment où certains citoyens, comme l’épouse de Peter, pleurent tranquillement la mort de membres de la famille soupçonnés d’avoir eu le virus.

Les autorités encouragent le lavage des mains et un mode de vie sain pour prévenir les infections à coronavirus

Plusieurs familles tanzaniennes ont vécu des expériences similaires mais ont choisi de ne pas s’exprimer, craignant les représailles du gouvernement.

Le gouvernement britannique a interdit tous les voyageurs arrivant de Tanzanie, tandis que les États-Unis ont mis en garde contre le fait de se rendre dans le pays à cause du coronavirus.

Contestation vaccinale

Depuis juin de l’année dernière, lorsque le président John Magufuli a déclaré le pays « libre de Covid-19 », lui, avec d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement, s’est moqué de l’efficacité des masques, a douté de l’efficacité des tests et a taquiné les pays voisins qui ont imposé des mesures sanitaires pour freiner le virus.

M. Magufuli a également averti – sans fournir aucune preuve – que les vaccins Covid-19 pourraient être nocifs et a plutôt exhorté les Tanzaniens à utiliser l’inhalation de vapeur et les plantes médicinales, dont aucun n’a été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme traitement.

On ne sait pas pourquoi le président a exprimé un tel scepticisme à propos des vaccins, mais il a récemment déclaré que les Tanzaniens ne devraient pas être utilisés comme « cobayes ».

« Si l’homme blanc était en mesure de proposer des vaccins, il aurait dû trouver un vaccin contre le sida, le cancer et la tuberculose maintenant », a déclaré M. Magufuli, qui s’est souvent présenté comme une opposition à l’impérialisme occidental.

L’OMS n’est pas d’accord.

«Les vaccins fonctionnent et j’encourage la [Tanzanian] gouvernement pour se préparer à une campagne de vaccination contre Covid », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur Afrique de l’OMS, ajoutant que l’organisation était prête à soutenir le pays.

Les autorités ont déclaré aux Tanzaniens – sans fournir de preuves – que la vapeur aide à se protéger contre le coronavirus

Mais la ministre de la Santé Dorothy Gwajima a réitéré la position de M. Magufuli sur les vaccins, ajoutant que le ministère avait « sa propre procédure sur la façon de recevoir les médicaments et nous le faisons après nous être satisfaits du produit ».

Elle a fait ces commentaires lors d’un point de presse cette semaine au cours duquel un responsable a montré comment préparer un smoothie à l’aide de gingembre, d’oignons, de citrons et de poivre – une boisson, ont-ils déclaré sans fournir de preuves, ce qui aiderait à éviter d’attraper un coronavirus.

« Nous devons améliorer notre hygiène personnelle, nous laver les mains à l’eau courante et au savon, utiliser des mouchoirs, de la vapeur aux herbes, faire de l’exercice, manger des aliments nutritifs, boire beaucoup d’eau et [use] des remèdes naturels dont notre nation est dotée », a déclaré le Dr Gwajima.

Mais ce n’était pas parce que le virus était dans le pays. Les Tanzaniens devaient être préparés car le virus «ravageait» les pays voisins, a-t-elle déclaré.

Certains médecins sont sceptiques quant à la position du gouvernement.

« Le problème ici est que le gouvernement dit aux Tanzaniens que le mélange de légumes, qui présente des avantages nutritionnels, est tout ce dont ils ont besoin pour tenir le coronavirus à distance, ce qui n’est pas le cas », a déclaré un médecin local parlant anonymement à la BBC, ajoutant que les gens a dû prendre des précautions contre le virus.

Le Dr Gwajima, le président, et trois autres hauts fonctionnaires sont les seuls à pouvoir donner des informations sur Covid-19 dans le pays, selon une directive de M. Magufuli.

Mais dans un geste sans précédent, les dirigeants de l’Église catholique du pays ont récemment rompu leur silence et ont averti le public d’observer des mesures de santé pour freiner la propagation du virus.

« Covid n’est pas fini, Covid est toujours là. Ne soyons pas imprudents, nous devons nous protéger, nous laver les mains avec du savon et de l’eau. Nous devons aussi recommencer à porter des masques », a déclaré l’évêque de Dar es Salaam Yuda Thadei Ruwaichi .

Le secrétaire de la Conférence épiscopale de Tanzanie, le père Charles Kitima, a déclaré à la BBC Swahili que l’église avait remarqué une augmentation des services funéraires dans les zones urbaines.

« Nous avions l’habitude d’avoir une ou deux messes de requiem par semaine dans les paroisses urbaines, mais maintenant nous avons des messes quotidiennes. Quelque chose ne va vraiment pas », a-t-il dit.

Le ministre de la Santé a déclaré que les déclarations étaient alarmistes. Le manque de données officielles rend difficile la tenue d’un débat public éclairé.

« Portez des masques – pas à cause de la corona »

Mais le gouvernement n’est pas dans le déni total car il y a eu des moments où il semble reconnaître que le virus pourrait exister dans le pays.

En janvier, quelques jours après que le Danemark a annoncé que deux de ses citoyens qui avaient visité la Tanzanie avaient été testés positifs pour la variante sud-africaine plus transmissible du virus, M. Magufuli a accusé les Tanzaniens qui voyagent à l’étranger d’avoir « importé une nouvelle couronne étrange ».

Le responsable du ministère de la Santé, Mabula Mchembe (à droite) a déclaré que les patients souffrant de problèmes respiratoires n’avaient pas de Covid-19

Après avoir visité deux hôpitaux, le professeur Mabula Mchembe, secrétaire permanent du ministère de la Santé, a déclaré que les patients souffrant de problèmes respiratoires souffraient d’hypertension, d’insuffisance rénale ou d’asthme plutôt que de coronavirus.

Mais une déclaration ultérieure sur le compte Twitter du ministère de la Santé que « tous les patients admis à l’hôpital n’ont pas de corona », cela impliquait que certains avaient le virus.

Vendredi, il a été rapporté sur le site d’information Mwananchi que le professeur Mchembe encourageait les gens à porter des masques « non pas à cause de la corona, comme certains le pensent, mais c’est pour prévenir les maladies respiratoires ».

Un développement qui a compliqué la position du gouvernement est l’annonce publique par le parti d’opposition ACT Wazalendo que l’un de ses hauts responsables, Seif Sharif Hamad, et son épouse, avaient été testés positifs pour le virus.

Le gouvernement n’a pas commenté publiquement l’état de M. Hamad et n’a pas non plus répondu aux demandes répétées de commentaires de la BBC pour cet article.

M. Magufuli (à droite) et M. Hamad échangent un salut de jambe en mars de l’année dernière, des semaines avant que la Tanzanie enregistre son premier cas de Covid-19

Le 21 janvier, jour où Peter a commencé à se sentir mal, les Tanzaniens ont été saisis par une histoire de la ville du nord-ouest de Moshi.

Les administrateurs d’une école internationale bien connue avaient rétracté une déclaration et se sont excusés d’avoir annoncé que l’école cesserait d’offrir un apprentissage en personne pour l’un de ses groupes d’années après qu’un élève ait été testé positif au coronavirus.

La rétractation est intervenue après que la direction a rencontré les autorités gouvernementales de la région, a rapporté le site d’information The Citizen.

L’école a déclaré qu’elle regrettait la « circulation de fausses informations » et qu’elle continuerait à fonctionner normalement.

Ce sentiment de continuer comme si de rien n’était, c’est ce que le gouvernement a encouragé, mais l’épouse de Peter est prise de regret, car comme les autres Tanzaniens, elle et son défunt mari n’ont pris aucune précaution pour se protéger.

Leur manque de prudence n’était peut-être pas surprenant étant donné que le président et d’autres hauts responsables du gouvernement ont continuellement insisté sur « il n’y a pas de couronne ».