Biden et Krugman trompent le public sur le salaire minimum

Au cours de son interview au Super Bowl sur CBS Evening News, le président Joe Biden a déclaré que «toute l’économie» d’une hausse du salaire minimum de 15 $ était bonne. Ce qu’il voulait dire, c’est que toutes les politiques d’un salaire minimum de 15 $ sont bonnes. Les aspects économiques sont hautement discutables. Une hausse du salaire minimum étouffe l’appétit populiste de nombreux électeurs. Après tout, il ne leur coûte apparemment rien d’obliger les PDG avides de grandes entreprises à payer des salaires plus équitables au prolétariat. Le problème, c’est qu’un salaire minimum est une taxe sur les produits et services, et ce ne sont pas les grandes entreprises qui en souffrent, mais les petites qui n’en ont pas les moyens. Les travailleurs au salaire minimum ne sont pas non plus un groupe statique d’Américains pauvres. En fait, 58 pour cent d’entre eux sont de jeunes travailleurs. La politique du salaire minimum améliore légèrement la vie des Américains qui gravissent les échelons et détruit entre-temps des millions d’emplois de premier échelon. Même le CBO dit que si un salaire minimum de 15 $ permettrait de sortir 900 000 personnes de la pauvreté, il éliminerait 1,4 million d’emplois. Ou, comme Thomas Sowell aime à nous le rappeler, le salaire minimum réel est nul. Il ne faut pas non plus oublier que la politique du salaire minimum n’est pas une préoccupation fédérale. Traiter les salaires de ceux qui vivent à New York comme vous le feriez pour ceux de l’Alabama est tout simplement une mauvaise politique. Bien que les démocrates, bien sûr, veulent un salaire minimum national pour créer un plancher dur afin de pouvoir continuer à le faire monter localement. Il y a très peu de véritables débats sur le sujet dans les grands médias. Le commentaire de Biden sur «toute l’économie» rappelle l’affirmation absurde de Barack Obama selon laquelle «chaque économiste» croyait en son plan de relance. De telles déclarations sont censées créer le vernis du consensus et de la certitude scientifiques, un mythe que les médias sont presque toujours heureux d’avancer. Lorsque le Cato Institute a trouvé 200 économistes pour contrer l’affirmation d’Obama, trois d’entre eux lauréats du prix Nobel – James Buchanan, Edward Prescott et Vernon Smith – ont dû sortir une annonce d’une page entière dans le New York Times pour être entendus. Ce n’était pas vrai à l’époque, et ce n’est pas vrai maintenant, que «toute l’économie» du salaire minimum, ou bien d’autres choses, soit réglée. Comme l’a fait remarquer le chroniqueur du New York Times, Paul Krugman, tout «étudiant Econ 101 peut vous dire» que «des salaires plus élevés réduisent la quantité de travail demandée et conduisent donc au chômage». En effet, pendant longtemps, il y a eu un fort consensus sur la question. Aujourd’hui, Krugman, qui a vu le jour, utilise un argumentum ad populum peu convaincant pour soutenir son argument en faveur de l’augmentation du salaire minimum, car il «est extrêmement populaire; il est soutenu par environ 70% des électeurs, dont une majorité substantielle de républicains auto-identifiés. Même ces extrémistes, éparpillés dans les friches de l’Amérique centrale, comprennent, je suppose. Et bien que Krugman ne mentionne pas sa propre conversion partisane opportuniste sur la question, il note: Il est vrai qu’il était une fois un quasi-consensus parmi les économistes selon lequel le salaire minimum réduisait considérablement l’emploi. Mais c’était il y a longtemps. De nos jours, seule une minorité d’économistes pensent que relever le minimum à 15 $ entraînerait des coûts d’emploi importants, et une forte pluralité croit qu’une augmentation significative – même si peut-être pas jusqu’à 15 $ – serait une bonne idée. Quiconque dérange en cliquant sur les hyperliens proposés par Krugman découvrira rapidement qu’il est induit en erreur. L’Initiative sur les marchés mondiaux (IGM) du lien Booth School of Business de l’Université de Chicago, par exemple, ne montre pas un soutien de la majorité retentissant pour un salaire minimum fédéral de type Biden. Les affirmations d’une «forte pluralité» semblent également exagérées, tout en écartant le large éventail d’économistes indécis. Krugman omet de mentionner que dans l’enquête de 2015, il crée des hyperliens, 26% des économistes pensent qu’un salaire minimum fédéral fixe de 15 dollars réduirait l’emploi des travailleurs à bas salaire, tandis que 24% ont dit le contraire et 38% n’étaient pas sûrs. Quant à savoir si cela entraînerait une «augmentation substantielle de la production globale» dans l’économie, seuls 2 pour cent étaient d’accord. Krugman omet de mentionner que l’enquête de 2013 à laquelle il établit un lien, même pour un salaire minimum fédéral de 9 $, montre que 34% étaient d’accord pour dire que cela coûterait des emplois, 24% étaient incertains et 32% n’étaient pas d’accord. Une pluralité a indiqué qu’il pourrait y avoir des avantages nets à un salaire de 9 $ indexé sur l’inflation, ce qui, bien sûr, n’est pas le plan Biden. Dans l’enquête 2021, menée ce mois-ci seulement, un panel de plus de 80 experts économiques a été interrogé au sujet du salaire minimum de 15 dollars, et les résultats ne suggèrent aucun consensus. Lorsque l’IGM a posé cette déclaration, «Un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure réduirait l’emploi des travailleurs à bas salaire dans de nombreux États», 45% étaient d’accord, et 33% n’étaient pas sûrs. Seulement 14% n’étaient pas d’accord. Lorsqu’on lui a présenté la déclaration, «un salaire minimum fédéral indexé sur les conditions de l’État et / ou locales telles que le coût de la vie serait préférable aux dispositions actuelles qui donnent aux États un rôle dans l’élaboration de la politique», 42% sont tout à fait d’accord ou d’accord, 42% étaient incertains et seulement 9% n’étaient pas d’accord. Le plan de Biden est de fédéraliser les lois sur le salaire minimum. De nombreux économistes apprécient l’idée en théorie, mais beaucoup n’en sont toujours pas sûrs et tout autant voient les inconvénients de l’emploi. Mais Krugman – et Biden – essaient simplement de mettre un terme au débat. Et ils ont beaucoup d’aide.