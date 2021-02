Le conseiller scientifique du gouvernement Andrew Hayward a suggéré qu’il pourrait y avoir un «retour significatif à la normalité» d’ici l’été avec des restrictions progressivement supprimées une fois que les personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni auront été vaccinées.

«Nous sommes toujours dans une situation très grave avec l’un des taux de coronavirus les plus élevés au monde et le nombre de décès est toujours très élevé», a-t-il déclaré. BBC Radio 4 aujourd’hui programme.

Mais M. Hayward – membre du groupe scientifique consultatif gouvernemental pour les urgences (Sage) – a déclaré qu’une fois que les plus vulnérables sont vaccinés, y compris ceux de plus de 50 ans et ceux atteints de maladies chroniques, «alors oui, je pense que nous pouvons voir un retour significatif à la normalité. « .