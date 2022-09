Le pays porte le poids du changement climatique

Le Pakistan est confronté aux pires conséquences de la crise climatique, en partie grâce aux actions du monde développé, a déclaré le ministre des Finances Miftah Ismail, alors que le pays lutte contre les pires inondations de son histoire. “Le Pakistan est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique. Nous avons, comme vous le savez, une très, très petite empreinte carbone, nous ne produisons pas vraiment de dioxyde de carbone et d’autres gaz nocifs”, a déclaré Ismail à “Street Signs Asia” de CNBC. ” En Lundi. “Et pourtant il faut, vous savez, il faut partager, il faut faire face au poids du développement ailleurs dans le monde, dans les pays développés et ailleurs en Asie.” “Le Pakistan doit faire face à la crise climatique et le monde doit prendre conscience de cette réalité qu’un pays pauvre comme le Pakistan, qui ne produit pas de dioxyde de carbone, qui ne contribue pas à l’effet de serre, souffre en fait du pire.”

Les pays développés doivent effectuer les transitions et donner suite aux engagements qu’ils ont pris lors de la COP, de Paris à aujourd’hui. Sherry Rehmann Ministre pakistanais du changement climatique

Les dommages causés par les inondations dévastatrices devraient atteindre 10 milliards de dollars, selon le gouvernement pakistanais, et ont déjà tué plus de 1 300 personnes et détruit 1,2 million de maisons, les données officielles montrent. Trente-trois millions de personnes sont touchées par les inondations, qui ont commencé avec l’arrivée de la mousson fin juin. Plus d’un tiers du pays est sous l’eau. Ismail a déclaré que bien que davantage d’aide financière de la part de la communauté internationale soit la bienvenue, ce qu’elle doit faire maintenant, c’est prendre au sérieux la lutte contre le changement climatique. “Qu’est-ce que le monde peut faire pour atténuer cela en ce moment, la situation au Pakistan?” dit Ismail. “Je pense qu’il faut se rassembler dès maintenant et réfléchir au changement climatique et à ses effets sur les pays en développement.”

L’ONU, en lançant un Plan d’urgence de 160 millions de dollars pour aider le Pakistan la semaine dernière, a décrit les inondations comme “l’empreinte du changement climatique”, qui “devient de plus en plus extrême”. Le pays a connu une vague de chaleur sans précédent en mars et avril, avant que le “pendule” ne passe aux inondations, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU. La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a également déclaré que le pays « a payé le prix des émissions des autres ». “Le réchauffement climatique n’est pas du tout généré par le Pakistan. Et le réchauffement climatique entraîne des vagues de chaleur, des inondations, la fonte des glaces. Les pays développés doivent effectuer les transitions et respecter les engagements qu’ils ont pris lors de la COP, de Paris à aujourd’hui”, a-t-elle déclaré sur son compte Twitter officiel.

Responsabilité globale

Les organisations internationales ont fait écho aux sentiments d’Ismail et de Rehman. Amnesty International a déclaré dans un communiqué que les inondations sont un “rappel aux pays riches pour remédier au changement climatique sans entraves”. Luke Harrington, maître de conférences sur le changement climatique à l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande, a averti que les risques d’inondation au Pakistan vont s’aggraver au cours des prochaines décennies. Les inondations au Pakistan en 2010 – la dernière fois que des inondations extrêmes ont frappé le Pakistan – et cette année ont été causées par la même combinaison de courants-jets fortement sinueux, d’océans tropicaux verrouillés dans une certaine phase et de températures élevées dans la mer d’Oman, a déclaré Harrington à CNBC sur Lundi.

Des zones résidentielles ont été inondées après de fortes pluies de mousson dans le district pakistanais de Jaffarabad, dans la province du Balouchistan, au début du mois. “Des niveaux de précipitations de mousson percutants se produiront plus souvent dans un monde plus chaud qu’aujourd’hui”, a déclaré un analyste. Fida Hussein | AFP | Getty Images

“Il existe des preuves solides suggérant que cette confluence d’ingrédients se reproduira plus souvent dans un monde qui se réchauffe”, a-t-il déclaré. “Nous savons également que les mêmes systèmes de tempêtes produiraient moins de pluie si les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone étaient fixées à des niveaux préindustriels.” “Ainsi, nous savons que des niveaux de précipitations de mousson percutants se produiront plus souvent dans un monde plus chaud qu’aujourd’hui.” Le rôle que le changement climatique a joué dans la dernière crise au Pakistan n’est cependant pas simple, selon certains analystes. Dans sa dernière évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, un organisme des Nations Unies, a déclaré que la mesure dans laquelle “l’influence humaine” – par le biais de facteurs tels que les émissions – a contribué aux changements climatiques à l’échelle mondiale a augmenté depuis sa dernière évaluation en 2014. Cependant, alors que le panel a déclaré que le Pakistan et l’Asie du Sud plus largement avaient connu une augmentation des précipitations, il a exprimé une faible confiance dans les preuves que l’activité humaine a contribué à la création d’événements extrêmes dans la région.

Une zone inondée à Nowshera, au Pakistan, le 29 août 2022. Fayaz Aziz | Reuter

Andrew King, maître de conférences en sciences du climat à l’Université de Melbourne, a également déclaré qu’il était difficile de quantifier le rôle du changement climatique dans les inondations, mais a ajouté qu’il est probable que le “changement climatique d’origine humaine” ait intensifié les précipitations qui les ont provoquées. “Nous savons que les précipitations extrêmes dans cette région sont devenues plus intenses et à mesure que la planète se réchauffe, nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive”, a-t-il déclaré.

Destruction des récoltes