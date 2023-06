Le pays organise un week-end de CINQ JOURS pour stimuler l’économie après que la pandémie a mis un « frein aux dépenses »

Un PAYS a mis en place un incroyable week-end de cinq jours pour relancer l’économie après la pandémie mais un « frein aux dépenses ».

L’Indonésie a annoncé des plans visant à encourager les gens à sortir et à dépenser leur argent.

Les Indonésiens devraient profiter d’un week-end de cinq jours la semaine prochaine Crédit : Getty

Le gouvernement du pays a déclaré que sa décision de prolonger le week-end de trois jours supplémentaires visait à stimuler l’économie avec le tourisme et les voyages.

Mais il y a un hic – car le plan ne sera en action que pendant une semaine.

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré mercredi et vendredi la semaine prochaine des vacances – tandis que les Indonésiens profiteront également d’un jour de congé jeudi pour célébrer la fête de l’Aïd al-Adha.

Cela signifie que le public chanceux pourra profiter d’un long week-end supplémentaire de cinq jours la semaine prochaine, laissant le reste du monde vert de jalousie.

Les jours de vacances supplémentaires s’appliquent à tous les fonctionnaires du pays, mais Bloomberg a indiqué que les entreprises privées devraient emboîter le pas.

La bourse indonésienne sera également fermée pendant cinq jours.

« La pause des fêtes devrait encourager l’économie, en particulier dans les régions et les zones touristiques locales, à aller mieux », a déclaré Widodo mercredi.

« Parce que nous avons vu qu’il pouvait être prolongé, c’est ce que nous avons décidé. »

Mais ce n’est pas la première fois que le président Widodo encourage le pays à dépenser son argent pour tenter de stimuler l’économie du pays.

En février, Widodo a demandé aux Indonésiens d’économiser moins d’argent afin de dépenser plus en achats, concerts et événements sportifs afin de stimuler la croissance économique.

Il avait ordonné aux autorités locales d’approuver les autorisations pour les concerts et les événements sportifs dès que le gouvernement aurait levé les restrictions Covid-19 qui étaient en place à l’époque.

Mais l’économie du pays a continué à se débattre après la pandémie, quelles que soient les tactiques de Widodo.

L’Indonésie souffre toujours de prix élevés et d’une création d’emplois de plus en plus lente.

Le président a également révélé qu’il y avait environ 39,5 milliards de livres sterling sur des comptes d’épargne en ce moment parce que les Indonésiens avaient « fait une pause » dans leurs dépenses après la pandémie.

