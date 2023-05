Le pays le plus violent du monde revendique une année sans meurtre

El Salvador a accumulé un record de 365 jours sans meurtre, a déclaré son président

Le président Nayib Bukele du Salvador a annoncé jeudi une séquence sans homicide sans précédent, totalisant 365 jours depuis qu’il a pris le pouvoir il y a près de quatre ans. Le pays d’Amérique latine était considéré comme le plus violent du monde jusqu’en 2016.

« Nous avons conclu le 10 mai 2023 avec 0 homicides dans tout le pays », Bukélé a dit sur Twitter. « Avec ça, c’est 365 jours sans homicides, une année entière. »

La vidéo de 90 secondes qui l’accompagne a appelé le développement sans précédent dans l’histoire d’El Salvador. En 2009, le pays était considéré comme le plus violent d’Amérique latine, avec un meurtre toutes les deux heures. En 2015, il comptait plus de 6 600 homicides, le pays le plus meurtrier au monde qui n’était pas en guerre.

L’année sans homicide n’a pas été consécutive, mais plutôt cumulative au cours des quatre années de la présidence de Bukele. Avant sa prise de fonction en juin 2019, le pays n’avait enregistré que deux jours sans homicide en 15 ans.

Aujourd’hui, El Salvador est « le pays le plus sûr d’Amérique latine », a soutenu le président.

« Le pays n’a jamais enregistré un tel cycle de paix, depuis sa naissance en tant que république », un influenceur salvadorien des médias sociaux souligné.

Bukele a attribué le changement radical à sa «guerre contre les gangs». Son gouvernement a déclaré l’état d’urgence en mars 2022, au milieu d’un pic majeur de violence des gangs dans le pays de 6,5 millions d’habitants de l’océan Pacifique. Désignant la célèbre Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 et d’autres gangs comme terroristes, son gouvernement a jusqu’à présent emprisonné plus de 65 000 criminels présumés.

Une méga-prison baptisée Centre de confinement du terrorisme (CECOT), d’une capacité de 40 000 condamnés en sécurité maximale, a été construite à l’extérieur de la capitale.

Parallèlement à la répression des gangs, Bukele a adopté des réformes économiques, introduisant le Bitcoin comme monnaie légale à parité avec le dollar américain – malgré les objections du FMI – et abolissant toutes les taxes et tous les tarifs sur le secteur des technologies de l’information.

En visite au Salvador en mars, AP a rapporté que les Salvadoriens ordinaires étaient soulagés et profitaient de leur vie quotidienne sans être terrorisés par le crime organisé. Mais l’agence a également cité des experts des droits de l’homme basés aux États-Unis qui craignaient qu’El Salvador ne devienne un « état policier. » Le gouvernement de Bukele n’a pas répondu aux demandes de commentaires du média.