Le pays le plus peuplé du monde a un problème de mariage – médias

Le nouveau taux de mariage du pays a atteint son plus bas niveau en 37 ans, selon un rapport local

Le taux annuel de nouveaux mariages en Chine est tombé au point le plus bas depuis plus de trois décennies, contribuant au taux de natalité déjà en baisse du pays, a rapporté jeudi l’agence de presse Yicai, citant le Bureau national des statistiques. Les restrictions de Covid-19, l’éducation et le coût de la vie seraient parmi les principales raisons de la baisse.

Environ 11,58 millions de personnes ont enregistré leur premier mariage en Chine en 2021, en baisse de 708 000 par rapport à l’année précédente. C’est la première fois depuis 1985 que le nombre annuel de personnes entrant dans leur premier mariage tombe sous les 12 millions. La même mesure a culminé à 23,8 millions en 2013, mais a depuis diminué de 51,5 %, selon le rapport.

Song Jian, démographe au Centre d’études sur la population et le développement de l’Université Renmin, a déclaré vendredi au Global Times que la baisse du taux de mariage était due à une augmentation de l’âge auquel les gens se marient pour la première fois, principalement en raison de meilleur accès à l’enseignement supérieur et « les jeunes en recherche de stabilité professionnelle avant de se marier. Song a ajouté que la réduction des contacts en personne pendant la pandémie de Covid-19 et le coût élevé de l’éducation des enfants sont également parmi les principaux facteurs.

L’expert a déclaré que la baisse du taux de mariage contribuera à la baisse du taux de natalité en Chine. Environ 10,6 millions de bébés sont nés en Chine l’année dernière, le total le plus bas depuis 1961, selon le magazine Sixth Tone.

Après des décennies de restrictions sur le nombre d’enfants par famille, les autorités encouragent désormais les couples à avoir plus de bébés face au vieillissement de la population chinoise et à un fort déséquilibre entre les sexes.

Pékin a mis fin à la politique de l’enfant unique en 2015, permettant ainsi aux couples d’avoir deux enfants. Depuis l’année dernière, ils ont été autorisés à avoir jusqu’à trois enfants. Le président Xi Jinping a promis en octobre de dévoiler un “proactif” ensemble de politiques visant à stimuler le taux de natalité et à lutter contre le vieillissement.