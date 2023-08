Le pays riche en pétrole qui accueillera le prochain sommet de l’ONU sur le climat, qui a déclaré cette année qu’il « se dirigeait vers » un avenir énergétique propre, a raté son propre objectif en matière d’énergie verte, peut révéler Sky News.

Les Émirats arabes unis, qui accueilleront la COP28 à Dubaï en décembre, se sont engagés en 2015 à produire 24 % de leur électricité à partir de sources propres d’ici 2021.

L’énergie propre comprend à la fois l’énergie renouvelable et l’énergie nucléaire.

Mais l’analyse de Sky News a révélé qu’en 2021, la nation chaude et ensoleillée n’avait atteint que 11 % d’énergie propre – bien que ce chiffre ait grimpé à 17,5 % en 2022.

Les résultats ne sont « pas un bon aperçu », a déclaré Gareth Redmond-King, responsable international du groupe de réflexion sur l’énergie et le climat ECIU.

« Peu importe à quel point un objectif est ambitieux si vous n’y parvenez pas », a-t-il déclaré.

« Si vous hébergez COP, il est important que vous installiez une position de leadership. »

Image:

Les Émirats arabes unis ont raté leur objectif de produire 24 % de leur électricité à partir de sources propres d’ici 2021





On ne s’attend pas à ce que les hôtes de la COP soient un « parangon de vertu », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni, hôte de la COP26, a également manqué les objectifs climatiques, par exemple. Mais le Royaume-Uni « a toujours été un leader climatique, il a permis d’énormes réductions d’émissions », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’équipe des Émirats arabes unis pour la COP28 a déclaré que le pays s’était fixé des « objectifs ambitieux » par rapport auxquels il réalise des « progrès significatifs ».

Ils ont ajouté que les Émirats arabes unis sont « en bonne voie d’atteindre leurs objectifs d’énergie propre conformément à leur [climate action plans]. »

Mais ils ont déclaré qu' »une partie de l’énergie nucléaire » avait été retardée en raison de la pandémie de COVID et de l’introduction de « mesures de sécurité supplémentaires » après l’incident de Fukushima en 2011.

« Nous continuons à adopter la transition énergétique et à développer une capacité énergétique durable », ont-ils ajouté.

Renouvelable propulser une « solution gagnant-gagnant »

Les Émirats arabes unis, l’un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, ont également incité les pays à développer en particulier les énergies renouvelables – notamment l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité.

Mais Sky News a découvert qu’il n’avait généré que 4,5 % de son électricité (7 TWh) à partir d’énergies renouvelables l’année dernière, le reste provenant principalement du gaz.

C’est bien moins que les 41% au Royaume-Uni, 20% en Pologne, l’économie la plus dépendante du charbon d’Europe, 24% dans le Mexique, un autre pays en développement, et 16% en Ukraine – bien que bien plus que les 0,2% en Arabie saoudite, également riche en combustibles fossiles. et la moyenne régionale du Moyen-Orient de 2 %.

« C’est un chiffre assez scandaleusement bas », a déclaré M. Redmond-King. « Mais cela ne tient pas compte du fait qu’ils utilisent également des combustibles fossiles pour une grande partie de leurs transports et de leur industrie, indépendamment de tout cela. »

Madeleine Diouf Sarr, qui préside le groupe de négociation des 46 pays les moins avancés lors des pourparlers de la COP et dirige le changement climatique au ministère sénégalais de l’environnement, a déclaré : « Nous encourageons les Émirats arabes unis à renforcer leur déploiement des énergies renouvelables en tant que solution gagnant-gagnant pour réduire le réchauffement climatique. »

« Un objectif mondial ambitieux sur l’accès aux énergies renouvelables est attendu de la COP28 », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Une ligne de progrès »

Mais le Dr Karen Young, économiste politique spécialisée dans le Golfe à l’Université de Columbia, a déclaré que même si les Émirats arabes unis avaient raté leur objectif de 24 % d’énergie propre d’ici 2021, « 17,5 %, c’est assez proche ».

« Nous avons vu une ligne de progrès, une accélération de la capacité renouvelable et propre », a-t-elle déclaré.

Les Émirats arabes unis ont rapidement développé l’énergie nucléaire ces dernières années grâce à leur vaste centrale de Barakah – un exploit qui échappe à de nombreux autres pays comme le Royaume-Uni – passant de 0 % de la part de l’électricité en 2019 à 13 % en 2022, et augmentant encore cette part. année.

Et bien que les énergies renouvelables n’aient atteint que 4,5 % en 2022, cela fait suite à une poussée de croissance de près de 500 % en cinq ans, et d’autres sont en préparation.

« Il est vraiment difficile de construire de l’énergie nucléaire », a déclaré Simon Harrison, chef de groupe de la stratégie chez Mott MacDonald.

« Mais ils ont réussi à livrer plus ou moins dans les délais et le budget d’un programme de quatre réacteurs, ce qui est tout un exploit. »

Pourquoi est-il difficile pour les EAU d’abandonner les combustibles fossiles ? Les Émirats arabes unis ont beaucoup de gaz et beaucoup d’infrastructures pour le déplacer. Le Dr Karen Young, économiste politique, a déclaré qu’une augmentation beaucoup plus rapide des énergies renouvelables signifierait l’abandon des infrastructures gazières actuelles, dont certaines ont une durée de vie de 30 ans. « C’est la même question que vous allez trouver dans n’importe quel autre pays du monde, en particulier dans les pays en développement qui ont beaucoup de ressources solaires. « Que faites-vous de vos actifs énergétiques actuels et combien pouvez-vous réellement transmettre au consommateur pour justifier la construction d’une nouvelle centrale renouvelable ? » La production d’électricité est également « assez variée d’un émirat à l’autre », a-t-elle ajouté, Abu Dhabi obtenant jusqu’à 80% de sources propres, et Sharjah et Ras Al-Khaimah, économiquement plus faibles, plus loin derrière. « Cela peut être l’un des obstacles à l’accélération réelle de la capacité, mais aussi à la façon dont nous la mesurons. » La façon dont l’électricité est produite aux Émirats arabes unis est « très largement en coproduction avec de l’eau », a déclaré Simon Harrison de Mott MacDonald. Elle utilise la chaleur excédentaire de ses centrales à gaz pour fournir de l’énergie pour le dessalement afin de produire de l’eau douce, une ressource qui lui manque. Il ne pourrait pas obtenir la même chaleur à partir d’énergie renouvelable. Un porte-parole de la COP28 a déclaré à Sky News que le pays avait « conçu une voie pour découpler les secteurs de l’eau et de l’électricité », soutenu par « d’énormes investissements ».

Et au-delà de leurs propres côtes, les Émirats arabes unis ont « investi 50 milliards de dollars dans 70 pays », a déclaré un porte-parole de la COP28.

Alors qu’ils se préparent à accueillir le prochain sommet de la COP, lorsque les nations conviennent des prochaines étapes collectives pour lutter contre le changement climatique, les Émirats arabes unis ont rallié les pays pour tripler leur capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030.

Image:

Sultan al-Jaber, qui dirige à la fois les sociétés pétrolières publiques ADNOC et Masdar, a été nommé pour diriger les négociations sur le climat de la COP28





Sous surveillance particulière en tant que nouveau président de la COP, les Émirats arabes unis ont également pris cet engagement au niveau national, promettant de tripler leur capacité d’énergie renouvelable à 20 % d’ici 2030.

Mais cela reste inférieur à la moyenne mondiale, qui a déjà atteint 30 % et devrait atteindre 43 % d’ici 2030.

Sultan Al Jaber, le haut responsable des Émirats arabes unis qui dirigera les pourparlers de la COP, a déclaré en juillet que les pays devaient être « brutalement honnêtes sur les écarts » entre les objectifs climatiques et la réalité.

Son double rôle à la tête de la compagnie pétrolière publique ADNOC et de la société d’énergies renouvelables MASDAR a attiré les critiques de ceux qui s’inquiètent d’un conflit d’intérêts alors qu’il dirige également les pourparlers sur le climat de la COP.