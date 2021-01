Le pays est-il en train de s’effondrer? Cela dépend de l’endroit où vous recevez vos nouvelles.

Les partisans de Trump à l’extérieur du Capitole américain ont érigé une potence mercredi. | Shay Horse / NurPhoto via Getty Images

Les nouvelles du câble n’ont pas pu me faire entrer dans un Capitole assiégé. Mais Twitch pourrait.

Vers midi, heure du Pacifique, le 6 janvier, je suis devenu frustré par les images remplissant l’actualité du câble. Les caméras, pour la plupart, sont restées épinglées à l’extérieur du bâtiment du Capitole, entraînées sur la foule de personnes qui se déplaçaient toujours sur les marches arrière du bâtiment.

J’ai donc cherché des diffusions en direct sur Twitch.

Depuis les manifestations qui ont éclaté à la suite de la mort de George Floyd l’été dernier, j’ai de plus en plus regardé des diffusions en direct sur Twitch, YouTube et Facebook pour avoir une idée de ce que les choses se sentent sur le terrain. En particulier, la chaîne Twitch Woke rassemble de nombreux flux en direct différents dans un seul flux, mettant en évidence l’audio d’un seul d’entre eux à la fois (afin d’éviter toute confusion auditive) mais permettant aux téléspectateurs de regarder plusieurs flux différents simultanément, parfois plus d’une douzaine à une fois que. La sensation de la chaîne est un peu comme l’image souvent représentée d’une personne assise devant de nombreux téléviseurs, tous réglés sur des choses différentes.

Les flux en direct des manifestations de l’été dernier avaient tendance à mettre en évidence les militants de la justice sociale, se concentrant sur ce qui se passait dans les rues de leurs communautés, capturant souvent des moments où les réponses de la police sont devenues violentes. Souvent, ces moments étaient coupés et publiés sur Twitter, où ils se propageaient de plus en plus au-delà de leurs points d’origine.

Mercredi, les personnes qui ont retransmis en direct les événements au Capitole étaient généralement des militants d’extrême droite et des nationalistes blancs. Les flux publiés sur la chaîne Twitch de Woke étaient remplis du genre de propagande dangereuse qui a transformé chaque aspect de notre culture en un pot qui est sur le point de déborder, sans réel sentiment que la chaleur peut être éteinte à temps. Mais ils m’ont fait entrer dans le bâtiment du Capitole, où les vues étaient souvent surréalistes, alors que la foule pénétrait de plus en plus profondément.

Tout au long de la journée, les événements à Washington n’étaient qu’une petite partie de ce que ces streamers diffusaient dans le monde. Réveillé des flux de surface de Sacramento; de Salem, Oregon; de Denver; de Salt Lake City. Les manifestations dans ces villes sont devenues de plus en plus effrayantes. Pendant un moment, l’audio de Washington s’est coupé et l’audio de Salem a sonné, alors que la police semblait tirer des bombes lacrymogènes sur la foule. Il était impossible de dire pourquoi – si les manifestants s’étaient dirigés vers le siège de l’État, disons, ou s’ils menaçaient simplement la police eux-mêmes, ou si le gaz lacrymogène avait simplement été tiré sans discernement, ou s’il avait même été tiré. L’ambiance envahissante de ces livestreams est celle du chaos. Il n’y a pas d’ordre. Il n’y a qu’un pays qui s’effondre.

Pour autant que les informations par câble aient insisté sur le fait que les événements au Capitole étaient sans précédent – et ils l’étaient -, la simple nature de regarder quelque chose sur les informations par câble a accordé à ces événements une progression narrative qu’ils ne méritaient peut-être pas. L’escalade constante de la foule essayant de se frayer un chemin dans le Capitole, puis y pénétrant, puis s’enfonçant de plus en plus profondément à l’intérieur a finalement atteint un plateau, et les têtes parlantes des réseaux ont commencé à essayer de placer les événements dans une sorte de contexte. Finalement, la foule est partie, ou a été expulsée, ou les deux, et les réseaux ont pu tourner leur attention vers ce qui allait se passer ensuite.

Je ne veux pas dire que les réseaux câblés ont mal couvert cet événement. Dans l’ensemble, ils se sont comportés admirablement au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Encore plus de chaînes de niche comme le réseau réactionnaire de droite Newsmax se sont largement attachées à décrire simplement ce qu’elles savaient des événements sur le terrain, pour autant que je sache. (Je n’ai pas regardé tous les réseaux à chaque instant.) La nuit, des réseaux sympathisants du président essayaient de faire de la prise d’assaut du Capitole un événement entièrement déconnecté de Donald Trump, accusant parfois antifa ou Black Lives Matter. Mais à ce moment-là, leur public avait vu de nombreuses images de leurs propres yeux. Bien que les faits de ce qui s’est passé finissent par être révélés, pendant une grande partie de mercredi, il était difficile de nier ce qui s’était passé.

Pourtant, comme toujours avec les informations par câble 24 heures sur 24, la nécessité d’un récit bien rangé à la télévision signifiait que les troubles à Washington étaient rapidement intégrés dans quelque chose qui s’était passé et, finalement, quelque chose qui était terminé. Ce genre de propreté est pratiquement inévitable dans un support qui, tôt ou tard, doit vous vendre du savon à vaisselle. Mais cela crée un faux sentiment d’aberration – la foule qui s’est introduite dans le Capitole a peut-être été incitée par Trump lui-même, mais lui et le président sont des anomalies. Le statu quo se réaffirmera avec le temps.

Lorsque Joe Biden a pris la parole mercredi après-midi, insistant sur le fait que ces événements ne reflètent pas qui est «vraiment» l’Amérique, la réponse des présentateurs de télévision par câble avait tendance à fausser le discours en faveur d’un discours énergique, voire radical. (Les animateurs de MSNBC n’arrêtaient pas de s’émerveiller de ce que Biden qualifiait les événements d’insurrection et de «sédition limite».) Et si vous regardiez les événements se dérouler sur les nouvelles du câble, vous les considéreriez probablement, principalement, comme un problème à résoudre, et vous pourriez penser du ton calme et raisonnable de Biden comme un baume pour les nerfs brisés d’une nation.

Je me suis retrouvé frustré par le discours de Biden, et plusieurs amis ont fait la même remarque. C’était comme mettre un pansement sur une crise cardiaque, le strict minimum pour une condition mortelle probable. Mais j’ai rapidement réalisé que je ressentais cela parce que je m’étais concentré sur la chaîne Twitch de Woke pendant la majeure partie de l’après-midi, et regarder autant de diffusions en direct à la fois créait le sentiment non pas d’un événement discret mais d’une nation au bord de la civilisation. guerre, si ce n’est déjà mêlé à une.

Le ton de Biden était celui d’un président élu espérant apaiser les citoyens instables à la suite d’une tragédie, ce dans quoi il est très doué. Je voulais quelque chose de plus comme le premier discours inaugural d’Abraham Lincoln, dans lequel il hurle un peu (il dit même qu’il ne se sent pas autorisé à essayer d’interdire l’esclavage!) Mais avoue finalement qu’il fera tout ce qu’il peut pour se battre ceux qui souhaitent se séparer du syndicat simplement parce qu’il a été élu président.

Mais le fait que j’aie soif de calme ou d’action semblait dépendre en grande partie de la source d’information vers laquelle je me tournais pour obtenir des informations. À la télévision, il était trop facile d’imaginer les horreurs de la journée disparaissant juste après que Biden ait prêté serment. Sur Twitch, alors que la boîte de discussion à côté de l’écran vidéo était remplie de personnes discutant de la question de savoir si une foule prenant d’assaut le Capitole était le prélude à une guerre, il était difficile d’imaginer que l’immense fracture entre l’extrême droite et tous les autres se terminait sans autre effusion de sang.

Alors, dans quelle Amérique vivons-nous vraiment? La réponse est probablement quelque part au milieu. Les événements au Capitole ne sont pas aussi «terminés» que le suggèrent des récits télévisés bien rangés – il est difficile de repousser le génie de l’insurrection active dans une bouteille. Mais les États-Unis sont également à plusieurs pas d’une guerre civile. Le terrorisme domestique mené par des milices de droite comme une sorte de guérilla semble beaucoup plus probable, et je ne veux pas sous-estimer à quel point c’est terrifiant. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à une guerre civile active ou à une prise de contrôle fasciste ou quoi que ce soit d’autre. Il est encore temps d’éviter le pire, ce qui est plus que ce que vous pourriez supposer en regardant Twitch.

Mais le fait que je joue même ces hypothèses est un signe de la façon dont le cycle d’information traditionnel continue de gérer ce moment sombre de l’histoire américaine. Le pays n’est pas aussi près de basculer dans le chaos total que le fait de regarder un tas de diffusions en direct en ligne pourrait le suggérer, mais il est beaucoup plus proche de cela que de restaurer d’une manière magique une démocratie robuste où un débat animé est à l’ordre du jour. Cela ne changera pas du jour au lendemain lorsque Joe Biden sera assermenté, peu importe ce que nous pourrions espérer. Le pire est peut-être encore à venir.

Et pourtant, en regardant tous ces livestreams en même temps, j’ai été frappé par le fait qu’ils avaient tous un public restreint mais dévoué. Je cliquais sur les flux agrégés par Woke et voyais quelques milliers de personnes regarder avec dévouement, alors qu’une autre «célébrité» de droite partageait ses pensées haineuses à un public qui était petit en nombre réel mais tellement plus grand dans l’ensemble. Ce que nous croyons être vrai est faussé par les sources d’informations que nous choisissons de consommer, et en 2021, il existe une source d’informations pour littéralement tout ce que vous voudrez peut-être croire. Je n’ai probablement pas besoin de vous dire à quelle fréquence la théorie du complot QAnon est apparue dans ces flux.

Lorsque j’ai couvert la montée en puissance de Gamergate (un mouvement haineux réactionnaire en ligne prétendant contrôler «l’éthique dans le journalisme de jeu», mais en fait un mouvement qui a contribué à faire sortir diverses perspectives du jeu), j’ai toujours été choqué de voir à quel point les discussions sur YouTube ont joué un rôle si central dans le mouvement. Ces vidéos duraient parfois quatre ou cinq heures, sur des points et des détails minuscules, élargis en conspirations plus importantes. Il s’agissait généralement de deux ou trois personnes qui parlaient, parfois sur un écran vide. Leur nombre de vues était généralement de l’ordre de quelques milliers ou même de centaines. Mais les opinions qui y sont exprimées se sont répandues comme une traînée de poudre dans les petits mais influents partisans de Gamergate.

Je ne pensais pas que cette approche était évolutive – qui voudrait regarder des heures et des heures de vidéos YouTube pour quelques informations importantes? Mais de plus en plus, les théories du complot de longue haleine sont le stock commercial de la propagande Internet de droite, que ce soit sous la forme de discussions sur YouTube, de podcasts décousus ou de commentaires en temps réel alors qu’une foule prend d’assaut le Capitole. La dure réalité de la vie au 21e siècle est que nous ne pouvons plus accepter des récits ordonnés parce que le monde s’écroule autour de nous. Quelle que soit la manière dont vous intériorisez cette idée, que ce soit via une source sur mesure pour faire appel à vos préjugés uniques ou via un agrégat de diffusions en direct diffusant le chaos qui balaie le pays en ce moment, cela semble plus réel que l’idée que tout cela pourrait être corrigé un jour.

Mais la certitude que quelque chose est irréparablement brisé est aussi une panacée. Si tout doit s’effondrer de toute façon, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Il est important de savoir ce qui se passe dans le monde; Croire que ses problèmes vont tout simplement disparaître ou qu’ils sont trop gros pour être résolus est anesthésiant. Finalement, la fin du monde viendra aussi pour vous. Et maintenant quoi?