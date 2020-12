Le Japon a annoncé qu’il fermerait ses frontières à tous les étrangers, après avoir détecté une nouvelle souche de coronavirus chez les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Les restrictions sont les plus dures encore imposées en réponse à la mutation.

La nation insulaire interdira toutes les nouvelles entrées de ressortissants étrangers du 28 décembre à fin janvier, a annoncé samedi le gouvernement. La décision a été prise suite à la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus présente chez les ressortissants étrangers venus de Grande-Bretagne.

Les ressortissants japonais et les étrangers vivant au Japon seront toujours autorisés à rentrer dans le pays, a rapporté le quotidien financier japonais Nikkei, citant la déclaration du gouvernement.

Au moins cinq personnes voyageant de Grande-Bretagne au Japon ont été confirmées comme infectées par la nouvelle souche du virus, qui porte le nom technique SARS-CoV-2 VOC 202012/01.

On pense que la mutation est originaire du Royaume-Uni et y a été détectée pour la première fois en septembre. On pense que la variante du virus est plus contagieuse, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve solide suggérant qu’elle est plus mortelle que le SRAS-CoV-2. Le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré au public qu’il pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que la variante originale. Les mutations virales sont naturelles et les nouvelles variantes sont généralement plus faibles.

Cependant, les craintes de la nouvelle mutation, alimentées en grande partie par les gros titres des médias sensationnels, ont incité le Premier ministre britannique à réimposer des restrictions sévères sur de larges pans du pays, annulant de fait Noël pour des millions de Londoniens et d’autres dans le sud-est. Jusqu’à présent, plus de 50 pays ont suspendu les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, bien que les experts de la santé aient déjà averti que la mutation est probablement déjà présente dans de nombreuses autres régions du monde. L’interdiction générale imposée par le Japon à toutes les arrivées étrangères a poussé les politiques de précaution un peu plus loin.

La nouvelle souche a été trouvée dans de nombreux pays européens, dont la France, la Suède, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne.

La mutation a conduit à des appels pour accélérer et étendre les programmes de vaccination en cours de déploiement en Europe et dans d’autres régions du monde. Pfizer a affirmé que son jab est probablement efficace contre la nouvelle souche. On dit également que le Spoutnik V de Russie agit contre le virus muté.

