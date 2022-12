Le pays du Moyen-Orient possède le passeport le plus puissant du monde

Les Émirats arabes unis se sont hissés au sommet du classement pour l’accès sans restriction aux pays du monde entier

Les citoyens des Émirats arabes unis détiennent désormais le passeport le plus puissant du monde, bénéficiant d’un accès facile à tous les pays du monde sauf 9%, selon le dernier classement Passport Index de la société canadienne de conseil financier Arton Capital.

Le document publié par les Émirats arabes unis a dépassé ceux de l’Allemagne, de la Suède et du Luxembourg pour revendiquer la première place, a rapporté Arton mercredi. Les titulaires d’un passeport de la fédération des émirats du golfe Persique ont accès sans visa à 121 pays et peuvent obtenir un visa à leur arrivée dans 59 autres États, ce qui leur donne un score de mobilité combiné de 180, contre 160 il y a un an, selon à Arton de Montréal.

Les Émirats riches en pétrole, qui comprennent Dubaï et Abu Dhabi, étaient auparavant classés comme la première nation du Moyen-Orient dans l’indice des passeports. Il abrite également le siège social le plus multinational de la région.

Les Émirats arabes unis ont conclu plusieurs accords commerciaux et diplomatiques clés ces dernières années, notamment la normalisation des relations avec Israël en 2020. Ils ont attiré des milliers d’expatriés grâce à un nouveau programme de visa pour les travailleurs à distance lancé l’année dernière.

Lire la suite Un rapport du renseignement américain vilipende un allié clé – WaPo

Les nations européennes occupaient 10 des 11 premières places du classement de l’indice des passeports, seuls les Émirats arabes unis les devançant. L’Allemagne et d’autres États de l’UE ont un accès sans visa à plus de pays, mais les Émirats arabes unis les surpassent en ce qui concerne l’éligibilité à la délivrance de visas à l’arrivée.

Les détenteurs de passeports allemands, par exemple, ont accès sans visa à 127 États et visa à l’arrivée dans 46 pays, pour un score de mobilité combiné de 173. La Suède, la Finlande, le Luxembourg, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suisse également affichent des scores de mobilité de 173.

Le passeport sud-coréen est le plus puissant d’Asie, avec un accès sans visa dans 120 pays et un visa à l’arrivée dans 53 autres. Les États-Unis arrivent au 19e rang de l’indice, avec un accès sans visa à 116 pays et un visa à l’arrivée dans 56. L’Afghanistan se classe dernier, avec un score de mobilité de seulement 38.

LIRE LA SUITE: Pétrole en déclin – EAU

Le score de mobilité de la Russie de 123 se classe au 87e rang de l’indice des passeports, avec un accès sans visa à 78 pays et un visa à l’arrivée dans 45. Le score de mobilité de Moscou a augmenté de 22 % au cours de l’année écoulée et est à son plus haut niveau en à moins sept ans, selon Arton Capital.