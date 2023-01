"Le pays devient fou": La banlieue de Los Angeles étourdie par des tirs de masse

L'”Année du lapin” a commencé dimanche dans l’horreur pour les habitants de Monterey Park, la banlieue majoritairement asiatique américaine de Los Angeles où une fusillade de masse a fait 10 morts.

Dans cette ville de 60 000 habitants, lanternes rouges et banderoles en caractères chinois célébrant le Nouvel An lunaire flottaient encore au-dessus d’une chaussée.

Mais autour de la salle de danse où s’est déroulée la fusillade, du ruban adhésif jaune et des policiers lourdement armés ont supplanté tout signe de festivités.

“Ce genre de chose n’arrive pas ici”, a déclaré Wynn Liaw, un voisin qui est venu dans ce lieu populaire pour personnes âgées après avoir entendu des bulletins d’information.

Liaw, un vétérinaire à la retraite de 57 ans, a vécu les quatre dernières décennies à Monterey Park.

Elle a encore du mal à croire qu’un massacre s’est déroulé ici, derrière l’auvent blanc et vert du lieu où elle passe quotidiennement pour faire ses courses.

“C’est un quartier très sûr, où je peux me promener seule la nuit et où je n’ai pas à m’inquiéter de la violence armée”, a-t-elle déclaré à l’AFP alors que les hélicoptères de la police tournaient au-dessus de sa tête.

Samedi soir, un homme armé est entré dans la salle de bal et a tué cinq hommes et cinq femmes, et en a blessé au moins 10 autres, ont annoncé les autorités.

Le massacre – la fusillade la plus meurtrière aux États-Unis depuis le massacre d’Uvalde, au cours duquel 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une école primaire du Texas – a pris Monterey Park par surprise.

À quelques kilomètres à l’est du centre-ville de Los Angeles, Monterey Park est considéré comme le « nouveau Chinatown » de la ville.

Ici, les habitants lisent les journaux en mandarin, la plupart des enseignes commerciales sont en chinois, et la majorité des habitants approchés par un journaliste de l’AFP ne parlaient pas anglais.

“Cette zone est l’un des quartiers les plus sûrs du comté de Los Angeles”, a déclaré John McKinney, procureur local dans la métropole tentaculaire de la Californie du Sud.

“Tellement d’armes”

“Il ne se passe pas grand-chose ici”, a ajouté Ken Nim, un informaticien de 38 ans qui promène son chien.

Nim a déclaré qu’au cours des 20 années où il a vécu ici, le seul crime qu’il a subi est le vol du convertisseur catalytique de sa voiture.

“C’est une chose vraiment triste, ce pays devient fou”, a déclaré Nam. “Nous avons vu des fusillades de masse dans de nombreuses villes différentes et dans d’autres États, mais maintenant cela nous arrive.”

David Kwan, un agent de sécurité né en Malaisie, a semblé abasourdi par la fusillade.

“Je suis souvent confronté à la violence, mais dans d’autres quartiers de Los Angeles”, a déclaré Kwan. “C’est la première fois que je le vois dans ma propre communauté.”

Le long des rues bouclées, les habitants ont cherché à donner un sens au spasme de la violence. Sur leurs téléphones, ils ont vu des photos de cadavres gisant au sol dans une pièce éclairée par des spots multicolores.

Au début, beaucoup craignaient qu’il s’agisse d’un crime haineux. Mais l’origine asiatique du suspect, confirmée dans la matinée par le shérif, a jeté le doute sur cette interprétation.

“J’ai l’impression que c’est une histoire personnelle”, a déclaré Jerry Liu, un chauffeur de camion de 26 ans, près des centaines de tentes blanches alignées au marché du Nouvel An lunaire.

La veille, des milliers de personnes s’étaient entassées sur le site principal du marché, entre les stands de brochettes de viande et le champ de foire.

“Il y a une raison pour laquelle il a ciblé cette salle de bal. Sinon, il aurait pu aller à la foire plus tôt dans la journée et tuer beaucoup plus de gens”, a déclaré Liu.

Devant le cordon de police, Chester Chong a évoqué un motif possible : la jalousie suscitée chez un homme non invité à une fête où sa femme s’amusait.

“Le problème est que nous avons tellement d’armes à feu dans ce pays”, a déclaré Chong, président de la Chambre de commerce chinoise de Los Angeles.

“C’est tellement facile de prendre une arme et de faire quelque chose de stupide.”

