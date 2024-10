Le Pays des 10 000 marchés tient sa grande ouverture

19 octobre — STEWARTVILLE — L’ouverture officielle du Pays des 10 000 marchés a eu lieu ce week-end avec des dizaines de participants manifestant leur soutien aux artisans locaux.

Le Pays des 10 000 marchés était une idée de Saqer Alqoulah et Ahmad Yaseen. Les deux possèdent et exploitent Brooklyn Moving à Stewartville et viennent dans la région depuis leur domicile en Californie toutes les quelques semaines.

« Tout le monde ici est très serviable et gentil, donc nous l’apprécions vraiment », a déclaré Yasmine Yaseen, partenaire d’Ahmad et artiste pour Land of 10,000 Markets. « Nous avons trois endroits différents, un ici au Minnesota, un à Los Angeles et un dans la Bay Area et celui-ci est notre préféré parce que, grâce à tout le soutien que nous recevons de la communauté, tout le monde se sent comme chez soi. »

Yasmine a peint deux peintures murales pour leur emplacement et on lui a demandé d’en faire quelques autres dans la ville. Elle est ravie de continuer à peindre dans la communauté lorsque le temps se réchauffera à nouveau.

« Nous sommes prêts à accepter tout ce que vous savez, à condition que ce soit quelque chose d’acceptable, et certainement pas de folie », a déclaré Alqoulah. « Nous avons du respect pour la communauté ici. J’espère qu’elle sera pleine à craquer. Venez vendre vos produits. »

Les deux hommes sont propriétaires de l’espace depuis environ un an et ont finalement décidé d’en faire quelque chose. Ils ont commencé à planifier il y a quelques mois et ont rénové l’espace du rez-de-chaussée pour ouvrir un marché aux puces.

L’idée était de créer un grand marché aux puces et un marché de producteurs capables de fonctionner de manière saisonnière. Ils ont des marchés toute l’année en Californie qui font désormais partie de leur vie, et ils voulaient que cette communauté dispose d’un espace pour que les fabricants et les producteurs locaux puissent également avoir une place toute l’année.

Avant les rénovations, l’emplacement était un magasin de pièces automobiles vacant depuis des années. Ils ont rénové le premier étage et prévoient de terminer le deuxième étage dans le futur.

Actuellement, ils disposent d’une place pour une vingtaine de vendeurs au premier niveau et ont hâte d’agrandir et de remplir l’espace. Quelques vendeurs faisaient la queue pour le week-end d’ouverture. Et les commentaires des clients, ont-ils déclaré, ont indiqué qu’ils aimeraient voir plus de produits et de produits alimentaires à l’avenir.

Le marché ouvrira chaque semaine vendredi, samedi et dimanche avec des vendeurs rotatifs. Les vendeurs intéressés à louer un espace sont disponibles pour louer une table à court terme ou pour des durées plus longues. Si un vendeur souhaite garder ses affaires à sa table, il est invité à laisser son présentoir aussi longtemps qu’il loue le stand, aussi longtemps qu’il loue l’espace.

Ein Hain a vendu certaines de ses œuvres lors de l’inauguration. C’est une artiste qui a commencé à suivre des cours au Earthbound Designs Pottery Studio il y a quelques mois et vend maintenant son travail. Elle a découvert Land of 10,000 Markets en ligne et était impatiente de l’essayer.

« Je l’ai vu sur Facebook et j’ai pensé que c’était une opportunité vraiment intéressante qui avait beaucoup de potentiel », a déclaré Hain. « Je pensais juste que ce serait amusant de sortir, et si je vends des trucs bien. C’est amusant à voir. Je pense que ça va être génial. »

Le centre-ville de Stewartville a continué de s’étendre au cours de la dernière année avec l’ouverture de Bungalow Boutique et de Darlin Bakery and Cafe.

« Comme quand Stewartville est-il devenu cool ? » Hain a dit en riant. « Je peux le dire. J’ai grandi ici ! »