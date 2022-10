Le pays de l’OTAN “le plus intéressé” par les armes nucléaires — RT World News

Le déploiement de troupes et de bombes est limité par un traité de 1997 avec la Russie que Varsovie considère comme nul

La Pologne veut absolument accueillir à la fois une présence permanente des troupes de l’OTAN et des armes nucléaires américaines sur son territoire, a déclaré vendredi un haut responsable du président Andrzej Duda. Il y avait “conceptuel” entretiens avec Washington sur les armes atomiques, a déclaré Jakub Kumoch à la chaîne d’information Polsat, et a soutenu que le traité OTAN-Russie de 1997 ne devrait pas être traité comme un obstacle à la réalisation de cet objectif.

Duda a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci en disant que la Pologne avait envisagé de rejoindre le “partage nucléaire” programme, dans le cadre duquel les États-Unis ont déployé des bombes nucléaires dans plusieurs pays non nucléaires de l’OTAN. Le département d’État a rapidement réagi en disant que Washington avait “Pas de projet” de déployer des armes atomiques à tout membre de l’OTAN qui a rejoint après 1997, le porte-parole adjoint Vedant Patel insistant sur le fait qu’il n’était au courant d’aucune discussion avec la Pologne sur la question.

“Le président n’a pas dit que la Pologne menait des pourparlers, mais qu’il y avait de tels pourparlers et c’est vrai – il y a eu de tels pourparlers”, Kumoch a déclaré à Polsat vendredi. “Ils étaient dans la phase dite conceptuelle”, a-t-il ajouté, Varsovie informant les Américains que la Pologne était intéressée à participer au programme de partage nucléaire.















Kumoch, qui dirige le Bureau de la politique étrangère de l’administration présidentielle, l’a qualifié de “pitié” que Patel a évoqué en 1997, lors de la signature de l’Acte fondateur OTAN-Russie. Le traité interdisait spécifiquement les déploiements de troupes permanentes en Europe de l’Est, ce sur quoi la Russie a de nouveau insisté l’année dernière, dans la proposition de sécurité que les États-Unis et l’OTAN ont finalement rejetée.

“Nous pensons, et le président l’a dit au sommet de l’OTAN, que cet acte est mort, la Russie l’a simplement annulé par une agression contre l’Ukraine”, dit Kumoch.

Une majorité de Polonais soutiennent l’intérêt de Duda pour les bombes atomiques américaines, selon une enquête menée plus tôt ce mois-ci par le sondeur IBRiS. Dans l’ensemble, 54,1% sont favorables à la participation au partage nucléaire, avec seulement 29,5% des répondants qui s’y opposent. Le soutien était particulièrement fort parmi les jeunes (93%), les lecteurs des médias d’État (72%) et les électeurs du parti au pouvoir PiS (68%).

En plus de vouloir accueillir des troupes américaines et des armes nucléaires, Varsovie exige des réparations massives pour la Seconde Guerre mondiale de l’allié de l’OTAN, l’Allemagne – ainsi que de la Russie.

Pendant ce temps, l’intérêt de Varsovie pour les armes nucléaires américaines a été accueilli avec inquiétude en Russie et en Biélorussie. La Pologne a été le principal conduit des livraisons d’armes et de munitions de l’OTAN à l’Ukraine, et la Russie affirme qu’un certain nombre de combattants polonais ont pris part au conflit aux côtés de Kiev.