ROME: Les mots «Le Grand Chelem a été évité dans le camp du Pays de Galles.

Cela devrait se terminer samedi après-midi sous le soleil de Rome.

D’ici là, le Pays de Galles devrait avoir dépassé une équipe italienne surclassée au Stadio Olimpico. Cela donne une chance contre la France la semaine prochaine de remporter les Six Nations et d’accomplir un deuxième Grand Chelem en trois championnats.

Les victoires d’ouverture successives contre l’Irlande, l’Écosse et l’Angleterre, tenant du titre en titre, ont été remportées par les Gallois en tant qu’outsider, mais ils vont à Rome comme un grand favori. L’état d’esprit changé a fait que l’entraîneur Wayne Pivac a omis de parler d’un besoin désespéré de victoire et de se concentrer sur le besoin d’une performance plus complète.

Le Pays de Galles a vaincu l’Irlande et l’Écosse seulement après que les deux adversaires aient été réduits à 14 hommes, et contre l’Angleterre, il a bien commencé et bien fini, mais a perdu le milieu.

«Nous ne sommes pas encore très satisfaits des 80 minutes complètes, dit Pivac.

Pour devenir trop heureux, il a choisi une équipe plus forte que d’habitude pour affronter l’Italie. Il n’y a pas de repos pour les trentenaires, et pas de bonus pour les nouveaux arrières Callum Sheedy et Uilisi Halaholo. Les vétérans sont rafraîchis après une semaine de congé pour une dernière rafale de deux matchs et Pivac les joue tous.

«Plus nous passons de temps ensemble, mieux nous devenons, dit le centre Jonathan Davies.

Les seuls changements d’alignement sont liés à la condition physique: le demi de mêlée blessé Kieran Hardy et le verrou travaillé Adam Beard ont été remplacés par Gareth Davies et Cory Hill, dont les 90 sélections combinées ont propulsé le Pays de Galles à un total de 979 sélections, un record d’équipe. En comparaison, la gamme Italys compte 236 sélections.

«Il s’agit de maintenir l’élan qui se construit et la confiance qui va avec, dit l’entraîneur Wayne Pivac. «Ce que nous ne voulons pas faire, c’est annuler ce bon travail qui a été fait lors des trois premiers matches. Nous considérons cela comme un tremplin important dans la construction de notre jeu.

Ils se préparent à la confrontation avec la France à Paris avec un élan et pas peu de chance. Mais le Pays de Galles a également fait sa propre fortune.

L’équipe mène la compétition dans les tacles dominants, les chiffres d’affaires dans les tacles et plus de mètres au pied que quiconque. Alors que le Pays de Galles a fait plus de plaqués que ses rivaux, l’attaque a égalé la défense en marquant le plus d’essais.

Le Pays de Galles a également montré son sang-froid au vétéran, notamment à la consternation de l’Angleterre il y a deux semaines en disputant ses 14 derniers matchs des Six Nations datant de 2018 sans avoir de joueur cardé, selon Opta Sports. Au cours de cette période, toutes les autres équipes ont concédé au moins trois cartons jaunes ou rouges.

La capacité du Pays de Galles à rester calme sous le feu, caractéristique des équipes vétérans, devrait le mettre en grande place contre un jeune Azzurri volontaire. La frustration de céder fréquemment sous la pression a vu l’Italie concéder 50, 41 et 48 points en trois matches, et un total de 19 essais.

L’entraîneur Franco Smith a limité les changements de composition pour donner à l’équipe une expérience durement gagnée, car sa séquence record de défaites dans le tournoi a duré jusqu’à 30 matchs. Smith veut que leurs performances continuent de s’améliorer. Le Pays de Galles veut la même chose, mais à un autre niveau, être prêt à jouer pour le trophée la semaine prochaine.

Il ne sert à rien de penser à la France, dit le soutien du pays de Galles Tomas Francis. «Nous avons eu un peu de chance dans les deux premiers tours avec les rouges. Nous avons mis en place une moitié décente contre l’Angleterre. Il s’agit d’essayer de réaliser une bonne performance ce week-end.

___

Programmations:

Italie: Jacopo Trulla, Mattia Bellini, Juan Ignacio Brex, Carlo Canna, Montanna Ioane, Paolo Garbisi, Stephen Varney; Michele Lamaro, Johan Meyer, Sebastian Negri, David Sisi, Niccol Cannone, Giosu Zilocchi, Luca Bigi (capitaine), Danilo Fischetti. Réserves: Oliviero Fabiani, Andrea Lovotti, Marco Riccioni, Marco Lazzaroni, Maxime Mbanda, Marcello Violi, Federico Mori, Edoardo Padovani.

Pays de Galles: Liam Williams, Louis Rees-Zammit, George North, Jonathan Davies, Josh Adams, Dan Bigger, Gareth Davies; Taulupe Faletau, Justin Tipuric, Josh Navidi, Alun Wyn Jones (capitaine), Cory Hill, Tomas Francis, Ken Owens, Wyn Jones. Réserves: Elliot Dee, Rhys Carre, Leon Brown, Jake Ball, Aaron Wainwright, Lloyd Williams, Callum Sheedy, Uilisi Halaholo.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports