Le Pays de Galles surprend la Croatie 2-1 pour raviver les espoirs de l’Euro 2024

Le Pays de Galles est désormais deuxième de son groupe. (Photo AP)

Le Pays de Galles se rendra en Arménie et accueillera la Turquie lors de ses deux derniers matches, mais la Croatie semble avoir les matches les plus faciles le mois prochain alors qu’elle se rendra en Lettonie et accueillera l’Arménie à Zagreb.