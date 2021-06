Le Pays de Galles s’impose 2-0 contre la Turquie, l’Italie perd 3-0 contre la Suisse dans le groupe A, tandis que la Russie s’impose 1-0 contre la Finlande

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : Les matchs de la deuxième journée du Championnat d’Europe ont suscité de nombreuses surprises alors qu’Aleksei Miranchuk a marqué un beau but dans le temps d’arrêt de la première mi-temps qui a donné à la Russie une victoire 1-0 sur la Finlande et ses premiers points dans le groupe B à l’Euro 2020. La Finlande a raté une chance alors que la tête de Joel Pohjanpalo à la troisième minute a été refusée après avoir été trouvé légèrement hors-jeu. Pendant ce temps, Mario Fernandes des hôtes a été allongé sur une civière après avoir reçu un coup violent. Il a été transporté à l’hôpital et la Russie a déclaré qu’il n’avait subi aucune blessure à la colonne vertébrale.

Lors du deuxième match de la journée, le Pays de Galles a battu la Turquie de Burak Yilmaz 2-0 lors de son match du Groupe A à Bakou. Aaron Ramsey a marqué le premier but à la 42e minute et Gareth Bale a raté un penalty en deuxième mi-temps, tandis que Connor Roberts a marqué dans les arrêts de jeu pour rapprocher le Pays de Galles des 16 derniers matchs de l’Euro 2020.

Après avoir éliminé une alerte à la bombe près de l’emblématique Stadio Olimpico, les hôtes italiens ont poursuivi leur série de victoires dans le groupe A avec une finale clinique 3-0 contre la Suisse. Les Azzurri deviennent la première équipe à atteindre les 16 derniers du Championnat d’Europe. Le skipper Giorgio Chiellini a fait un effort précoce, mais cela a été exclu par VAR citant le handball. Mais Manuel Locatelli a fini par sortir de l’impasse pour donner à son équipe une avance de 1-0. Il en a ajouté un autre à la 52e minute pour doubler le total. Ciro Immobile a ajouté le dernier but à la 89e, ce qui a suffi à battre les Suisses 3-0.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

Grouper Équipe député W ré L GF Géorgie DG Points B Russie 2 1 0 1 1 3 -2 3 UNE Pays de Galles 2 1 1 0 3 1 2 4 UNE Italie 2 2 0 0 6 0 6 6

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

L’Italien Ciro Immobile avec son doublé et le doublé de son compatriote Manuel Locatelli les ont placés dans la liste des meilleurs buteurs de l’Euro 2020. Ils rejoindront les Portugais Cristiano, Ronaldo, le Tchèque Patrik Schick et le Belge Romelu Lukaku, qui sont en tête des charts.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

Gareth Bales du Pays de Galles, le Russe Artem Dzyuba et l’Italien Ciro Immobile sont en tête de liste.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

Le Russe Georgi Dzhikiya, le Turc Burak Yilmaz, le Gallois Ben Davies et Chris Mepham ont reçu hier un carton jaune lors de leurs matches de ligue de groupes Euro 2020 respectifs.

Pendant ce temps, le Polonais Grzegorz Krychowiak est le seul joueur à avoir reçu un carton rouge jusqu’à présent.

