Le Pays de Galles sera un adversaire maladroit, prédit l’entraîneur suisse Vladimir Petkovic

La Suisse s’attend à une rencontre délicate contre le Pays de Galles lors de l’ouverture de sa campagne pour le Championnat d’Europe samedi à Bakou, a déclaré l’entraîneur suisse Vladimir Petkovic.

Les deux pays lancent leur campagne dans le Groupe A dans la capitale azerbaïdjanaise, Petkovic admettant qu’il ne savait pas si son équipe devait adopter une approche prudente ou s’attaquer à ses adversaires dès le départ.

«Je pense que nous devons être prêts pour l’une ou l’autre approche. Parce que c’est le premier match, on ne sait pas forcément à quel stade en sont les équipes. Cela vaut à la fois pour la Suisse et le Pays de Galles », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Ce sont certainement des adversaires très coriaces et ils méritent le plus grand respect. Ce sont des clients maladroits, très compacts défensivement et bons en un contre un », a-t-il ajouté à propos des Gallois qui ont atteint les demi-finales en 2016.

« Ils ont aussi beaucoup de qualité dans le dernier tiers du terrain, à la fois quand ils gardent le ballon mais aussi quand ils jouent direct, avec des joueurs talentueux qui savent ce qu’ils font. »

Mais Petkovic, qui a emmené les Suisses en huitièmes de finale du précédent Championnat d’Europe en France ainsi que de la Coupe du monde 2018, a insisté sur le fait que l’accent était davantage mis sur son propre côté.

« Comme nous l’avons montré ces derniers temps, nous voulons dominer les débats, nous voulons mettre la main sur le ballon, nous voulons dicter le tempo du jeu et nous voulons aussi avoir une longueur d’avance dans le dernier tiers et marquer des buts. .

« Et pour faire tout cela, nous devons être très concentrés, nous assurer de défendre même lorsque nous sommes en possession. C’est vraiment important comment nous abordons le match dès le coup de sifflet d’ouverture et comment nous pouvons finalement faire en sorte que nos efforts comptent », a-t-il ajouté.

