Les mineurs gallois célèbrent la découverte d’une nouvelle couche d’or qui pourrait valoir jusqu’à 700 millions de livres sterling.

L’énorme découverte a été faite lors d’un forage d’essai à la mine d’or Clogau-St David à Snowdonia, qui a fermé ses portes en 1998, a confirmé Alba Mineral Resources.

Plus de 2,4 tonnes d’or ont été trouvées dans la mine entre 1862 et 1911 après la découverte du filon mère – mais de nouveaux forages ont découvert une «extension de 550 mètres» du filon mère.

On pense qu’il pourrait y avoir jusqu’à 500 000 onces d’or dans la région, et avec l’or actuellement vendu à un peu moins de 1 400 £ l’once, cela vaudrait 700 millions de £.

La mine a été le site d'une mini-ruée vers l'or en 1862

Bâtiments près de l'entrée de la mine dans les années 1980

Les patrons de la société minière ont déclaré que la découverte était « importante » car les découvertes dans la région donnaient généralement « des gousses d’or à très haute teneur ».

Clogau était autrefois la mine la plus grande et la plus riche de toutes les mines d’or de la région, avec ses matières premières un favori de la royauté.

Après avoir produit du cuivre et un peu de plomb pendant un certain nombre d’années, la mine s’est développée en production d’or lors de la « ruée vers 1862 » et a continué à être un opérateur majeur jusqu’en 1911.

Depuis lors, la mine a été rouverte à plusieurs reprises pour des opérations à plus petite échelle et a récemment fermé ses portes en 1998.

L’or de la mine Clogau (photo) et des environs est utilisé dans les alliances de la famille royale depuis 1923

Plusieurs sociétés d’exploration ont fait des offres pour remettre la mine en production, mais ont eu du mal à localiser le précieux gisement.

Un mineur qui travaillait à Clogau a dit un jour: « Trouver de l’or dans la plupart des mines autour du travail, c’est comme trouver la crème dans une génoise.

«Trouver de l’or gallois, par contre, c’est comme trouver les six pence du plus gros gâteau de Noël que vous puissiez imaginer.

«Il n’y a pas de modèle, pas de logique, et on ne sait jamais quand on est à quelques centimètres.

L’or de la mine Clogau et des environs est utilisé dans les alliances de la famille royale depuis 1923.

Sur la photo: Jerry Williams, un mineur d'or gallois à Clogau St David's Mine, près de Dolgellau

La tradition a été lancée par la reine mère lors de son mariage avec le duc d’York, le prince Albert. Depuis lors, la reine, la princesse Diana et le Les duchesses de Cambridge et de Sussex ont toutes eu des alliances en or gallois.

Plus tôt cette année, les patrons d’Alba ont demandé l’autorisation de creuser huit tranchées massives – après avoir obtenu un « reniflement » de 750 millions de livres sterling dans des pépites d’or cachées à la mine Clogau-St David.

La firme déclare qu’elle estime qu’il existe un « réel potentiel de découverte de gousses de haute qualité inexploitées », ajoutant que l’or gallois attire une « prime significative » – et qu’elle a déjà découvert « 10 nouvelles anomalies aurifères » dans la région, appelée Dolgellau. Ceinture en or.

Sur la photo: Edward Edwards inspecte la mine abandonnée

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, George Frangeskides – le président exécutif d’Alba – a confirmé que les mineurs avaient trouvé l’énorme «extension de 550 mètres» du filon principal, alias le filon mère.

Il a déclaré: « Le filon principal a fourni la majeure partie de la production d’or de la mine d’or de Clogau-St David’s historiquement, donc trouver une continuation du filon principal qui n’a jamais été exploité auparavant constituerait la découverte la plus importante de la mine depuis de nombreuses décennies. .

«Pour notre équipe de forage, frapper une interception d’or vraiment solide lors de notre toute première campagne de forage souterrain de seulement sept trous est un résultat très positif.