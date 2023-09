Le Pays de Galles résiste de justesse aux Fidji et remporte une autre rencontre classique de la Coupe du Monde de Rugby

BORDEAUX, France (AP) — Le Pays de Galles a eu du mal à résister aux Fidji, qui ont terminé rapidement, pour s’imposer 32-26 lors du dernier volet de leur…

BORDEAUX, France (AP) — Le Pays de Galles a eu du mal à résister aux Fidji, qui ont terminé rapidement, pour s’imposer 32-26 lors du dernier volet de leur divertissement. Coupe du monde de rugby rivalité dimanche.

Le battage médiatique d’avant-tournoi autour des Fidji semblait justifié lorsque Waisea Nayacalevu et Lekima Tagitagivalu ont marqué des essais fidjiens classiques en profondeur en l’espace de quatre minutes pour propulser leur équipe à une avance de 14-8 à la 17e.

Ils n’ont marqué aucun autre point avant la 73e alors que les Gallois se regroupaient pour lancer une riposte mature et déterminée, réclamant même un point de bonus offensif pour quatre essais. Josh Adams, meilleur buteur d’essais de la Coupe du monde 2019, a pris le large quatre ans plus tard avec l’un d’entre eux.

Il s’agissait de la cinquième Coupe du Monde consécutive où ces deux équipes se rencontraient en phase de poules et la seule victoire des Fidji reste celle épique 38-34 à Nantes en 2007, la dernière fois que le tournoi s’est déroulé en France.

Cela n’a pas tout à fait atteint ces niveaux, même si ce n’était pas loin, les Fidji produisant dès le début un rugby envoûtant qui a amené les plaqueurs gallois à battre dans les airs et à invoquer une dernière fioriture qui a failli aboutir à une victoire palpitante.

Les essais de Josua Tuisova et Mesake Doge, respectivement aux 73e et 78e minutes, ont laissé les Fidji dans une tentative convertie de victoire et cela aurait pu se concrétiser si le centre Semi Radradra n’avait pas fait une passe large lorsqu’il était libre sur la gauche après les 80 minutes. était passé au Nouveau Stade de Bordeaux.

Un seul match contre le Pays de Galles – demi-finaliste en 2011 et 2019 – semble déjà en bonne forme pour atteindre à nouveau les quarts de finale sous la direction de Warren Gatland, avec l’Australie, la Géorgie et le Portugal comme autres équipes de la poule C.

Les Fidji devront peut-être désormais battre l’Australie pour atteindre les quarts de finale.

